Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje lett a legjobb film a 45. Magyar Filmszemlén

Enyedi Ildikó legújabb alkotása, a Csendes barát nyerte a legjobb film díját a 45. Magyar Filmszemlén. A film alkotói kapták a legjobb operatőri munka és a legjobb vágás díját is.

A szervezők MTI-hez vasárnap éjszaka eljuttatott közleménye szerint az életműdíjat a Szemletanács idén Kende János Kossuth- és Balázs Béla díjas operatőrnek adta át a vasárnapi záróünnepségen.

Pálos Gergelynek ítélték a legjobb operatőr díját (Csendes barát), Szalai Károly kapta a legjobb vágó díját (Csendes barát), Mécs Monika producer pedig a legjobb producer díjával térhetett haza, melyet a Csendes barát és a Jimmy jaguár című filmekért együttesen érdemelt ki.

Játékfilm kategóriában a legjobb rendező díját Sós Bálint Dániel kapta a Minden rendben című filmért, a legjobb forgatókönyv díját pedig Nemes Jeles László vihette haza, Árva című filmjéért.

A legjobb férfi alakításért Hajdu Szabolcsot (Minden rendben), a legjobb női alakításért pedig Waskovics Andreát (Árva, Minden csillag) díjazták.

A vasárnap befejeződött filmfesztiválon közel 20 ezer érdeklődő 6 napon át csaknem 300 alkotást nézett meg a Corvin moziban és az Inga Kultúrkávézóban.

Kiemelt kép: Enyedi Ildikó rendező, forgatókönyvíró a Csendes barát című filmjének sajtótájékoztatóján a Corvin mozi Kabos-termében 2026. január 26-án. Balról Mécs Mónika producer. A magyar-német-francia koprodukcióban készült filmet január 29-én mutatják be a magyar mozikban. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)