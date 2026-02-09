A lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes egyetértett azzal a közösségi médiában tett kijelentéssel, mely szerint egy lengyelnek, ha orosz katonát lát, akkor lőnie kell rá. Lengyelországban az elmúlt időszakban magas szintre emelték a „ruszofóbiát”.

Cezary Tomczyk, lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes

egyetértett egy a közösségi médiában tett szélsőséges a kijelentéssel, mely szerint ha egy lengyel orosz katonát lát, akkor lőnie kell.

Az EurAsia Daily számolt be arról, hogy nemrégiben komoly támadások érték a lengyel Zero csatorna egyik újságíróját. A portál szerint a publicista, Maria Vernikovszkaja azt követően került a támadások kereszttűzébe, hogy oroszországi látogatása során „meggondolatlanul olyan anyagokat készített, amelyek nem feleltek meg a ruszofób hagyománynak. ” Az újságírónő például nem ítélte el azt a sebesült orosz katonát, aki bejelentette, hogy felépülése után visszatér a frontra.

Az anyag megjelenését követően Cezary Tomczyk egyetértését fejezte ki egy ukránokat támogató médiaszemélyiség, az „Exen” felhasználónéven publikáló Mateusz Wodzinski egyik bejegyzésével, melyben a lengyel újságírás szégyenletes pillanatának nevezte Vernikovszkaja anyagát. A poszt szerint

egy lengyelnek csak annyit kell tennie, ha orosz katonát lát, hogy lelövi.

Tomczyk a bejegyzést közösségi oldalán közzétéve úgy kommentálta, hogy a kijelentést teljes mértékben támogatja.

Az EurAsia Daily a tudósításban arra is emlékeztetett, hogy a lengyelek az elmúlt időszakban politikájuk egyik alapjává tették a „ruszofóbiát”, miközben a lengyel kormány a szólásszabadságot és az emberi jogokat hirdeti, ám az nem vonatkozik Oroszországra, hiszen velük kapcsolatban bármilyen pozitív vagy semleges anyag, illetve állítást elfogadhatatlannak tekintenek és azok szerzőit büntetőeljárással is fenyegetik.

Kiemelt kép: Cezary Tomczyk, lengyel védelmi miniszterhelyettes (Fotó: Facebook)