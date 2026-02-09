Egészségre veszélyes, súlycsökkentőként hirdetett termékeket vontak ki a forgalomból – közölte a NAV

Több mint hatezer üveg, fogyasztókra kockázatosnak minősített, gyógyhatásúnak hirdetett terméket találtak a pénzügyőrök egy budapesti raktárban – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény alapján a revizorok egy ismert weboldalról növényi alapú, súlyvesztéssel kecsegtető terméket rendeltek, de számlát nem kaptak.

Az adóellenőrök kiderítették, hogy a weboldal mögött egy külföldi vállalkozás áll, amely termékeit egy magyarországi raktáron keresztül juttatja el vásárlóihoz.

A cég budapesti raktárában 6500 kétes megítélésű árut találtak. Az adóhivatal kérésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság megvizsgálta a terméket, amelyeket több szempontból is kockázatosnak minősített.

A számlaadás elmulasztása miatt a webáruház akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat – tették hozzá, azzal együtt, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a magyar nyelvű, összetevőkről szóló tájékoztatást hiányolta, valamint a gyógyhatásról tett megtévesztő állítások miatt járt el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)