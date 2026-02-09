Célkeresztben a FIFA: politikai okokból bojkottálnák az idei foci-vb-t

Politikai viták árnyékolják be az idei labdarúgó-világbajnokság előkészületeit, miután szóba került az orosz csapatok kizárásának felülvizsgálata. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke nyitott az enyhítésre, amit Annalena Baerbock, az ENSZ-közgyűlés elnöke élesen bírált. Egyes országok Donald Trump amerikai elnök elleni tiltakozásként bojkottálnák a foci-vb-t. Az ügy jól mutatja, mennyire összefonódik a sport a politikai nyomással a világ legnagyobb futballeseményének közeledtével.

Az idei foci-vb-t az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi közösen, ami eleve nagy politikai figyelmet irányít az eseményre. A helyzetet tovább bonyolítja Donald Trump és Gianni Infantino jó kapcsolata, különösen annak fényében, hogy az amerikai elnök tavaly elsőként vehette át a FIFA békedíját.

Donad Trump ráadásul már tavaly úgy nyilatkozott, hogy Oroszország világbajnoki részvétele akár ösztönző is lehetne a háború lezárására, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntés Infantino, illetve a FIFA hatáskörébe tartozik.

A FIFA és az UEFA is felülvizsgálná Oroszország kizárását

A FIFA és az UEFA 2022 februárjában, az ukrajnai háború kitörését követően tiltotta ki az orosz és belarusz csapatokat a nemzetközi porondról. Ennek ellenére az orosz válogatottak barátságos mérkőzéseken továbbra is pályára lépnek: a férficsapat a FIFA-világranglista 36., a női válogatott a 28. helyén áll – írja a Die Welt.

Gianni Infantino szintén nem zárkózott el a szankciók enyhítésétől, és kijelentette, hogy idővel felül kellene vizsgálni az orosz csapatok kizárását a nemzetközi versenyekről.

A brit Sky televíziónak úgy fogalmazott, hogy legalább az utánpótlásszinten érdemes lenne enyhíteni a tiltáson, mert szerinte a több éve tartó kizárás nem hozott érdemi eredményt, viszont növelte a frusztrációt és a gyűlölködést.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke és Vlagyimir Putyin orosz elnök megnézi a Fist Olimpiai Stadiont, a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság egyik helyszínét Szocsiban 2018. május 3-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszej Nyikolszkij)

A kizárás felülvizsgálatának lehetőségét Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke is felvetette, hozzátéve, hogy érdemes lenne legalább az ifjúsági csapatok részvételét fontolóra venni. Érvelése szerint a fiatal generáció teljes elszigetelése hosszú távon csak mélyíti a szakadékot Oroszország és a nemzetközi közösség között.

Kapcsolódó tartalom Orosz sportolók az olimpián? Kijev erélyesen tiltakozik

Politikai viták kereszttüzében a 2026-os foci-vb

A futballvilágot mindeközben egy esetleges vb-bojkott lehetősége is foglalkoztatja. Az Egyesült Államokból érkező hírek és Donald Trump amerikai elnök külpolitikai lépései újabb vitákat gerjesztettek arról, hogy a világbajnokság megrendezése mennyire lenne problémamentes a jelenlegi formájában.

„Tudomásom szerint az orosz agressziós háború sajnos még nem ért véget” – jelentette ki Annalena Baerbock, az ENSZ-közgyűlés elnöke Oroszország esetleges visszatérésével kapcsolatban.

A volt német külügyminiszter szerint korai lenne a sportbeli reintegrációról beszélni, ugyanakkor nem támogatná a vb bojkottjának lehetőségét. Mint mondta, egy ilyen lépés nemcsak az Egyesült Államokat, hanem a társrendező Kanadát és Mexikót is sújtaná, ráadásul igazságtalan lenne azokkal a sportolókkal szemben, akik évek óta készülnek a tornára.

Annalena Baerbock az ENSZ-közgyűlés elnöke, volt német külügyminiszter 2024. március 18-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Annalena Baerbock arra hívta fel a figyelmet, hogy a sportszövetségeknek és a politikai döntéshozóknak körültekintően kell eljárniuk a nagy sportesemények odaítélésénél, hogy a rendező országok a sajtószabadságot, a diszkriminációmentességet és a beutazási szabályokat „ne tiporják lábbal”.

Mindeközben a politikai szempontok egyre nagyobb mértékben befolyásolják a sportot és a világbajnokságok menetét.

Spanyolország tavaly a vb-selejtezők idején jelezte, hogy bojkottálhatja a 2026-os tornát, ha Izrael kijut, válaszul a közel-keleti helyzetre. Sepp Blatter, a FIFA korábbi elnöke pedig az amerikai bevándorlási politika miatt vetette fel az Egyesült Államokban lévő mérkőzések bojkottját.

Gianni Infantino nemrég azt is hangsúlyozta, hogy a FIFA alapszabályában rögzítené, hogy egyetlen ország labdarúgását se lehessen a politikai vezetők döntései miatt kollektíven büntetni.

A labdarúgó-világbajnoksághoz köthető vita több szinten zajlik: az orosz részvétel, az amerikai bel- és külpolitika megítélése, valamint a sport és politika állandó összefonódása mind szerepet játszik a konfliktusban.

A világbajnokság közeledtével a FIFA egyre nagyobb nyomás alatt áll, hiszen törekednie kell arra, hogy döntése egyszerre feleljen meg a sportági, politikai és erkölcsi elvárásoknak, miközben a sportolók érdekei gyakran a háttérbe szorulnak.

Az eset egyben arra is rávilágít, mennyire nehéz a sportot a politikai nyomás alól függetleníteni.

Kiemelt kép: Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökét hallgatja Donald Trump amerikai elnök és Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról tartott sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 22-én (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon)