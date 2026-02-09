Az ukrán nők rengethetik meg Zelenszkij hatalmát, egyre dühösebbek a kényszersorozások miatt

Kiabálnak, filmeznek, buszokat akadályoznak – és kockáztatják az erőszakot és a bebörtönzést: Ukrajnában a nők válnak a brutális kényszersorozás elleni küzdelem hajtóerejévé – erről írt véleménycikkében a Berliner Zeitung szerzője, aki szerint végső soron akár Zelenszkij kormányát is megrengethetik ezzel az ellenállással.

Az ukrajnai nők váltak a kényszertoborzás, az úgynevezett „buszifikáció” elleni ellenállás vezető erejévé. Ez azt a gyakorlatot jelenti, hogy a férfiakat az utcán letartóztatják, minibuszokba rángatják, és a területi toborzóközpontokba (TCK) viszik, ahol gyakran kényszerítik őket, hogy aláírják a sorozási papírokat – írta a véleménycikk szerzője, aki szerint:

az ország egész területéről származó videók keringenek most a közösségi médiában, amelyek azt mutatják, hogy a nők a főszereplői ennek az ellenállásnak.

„Engedjék el a gyermekemet!” – hallható az egyik ilyen felvételen. Egy másik videón egy ukrán nő úgy siránkozik, mintha máris a halottakat gyászolná. „Engedjék szabadon a férfiainkat! Adják vissza az apákat a gyermekeiknek, a fiúkat az anyjuknak, a férjeket a feleségeiknek. Vessenek véget ezeknek a banditaszerű emberrablásoknak” – kiabálták a nők egy harmadik esetben, egy odesszai toborzóközpont előtt. Kamjanszke városában pedig egy nő egy olyan táblát tartott a magasba, amelyen az állt: „A férjemet elrabolták és bántalmazták. A TCK-banditák.”

Busification – Armed with sticks, rakes, improvised weapons, and a guard dog convinced it’s a wolf, the village women stand their ground as they wait for Zelensky’s state-sponsored kidnappers pic.twitter.com/TvB1GhzSLV — Soros Mikalowistk (@mikalowistk) January 11, 2026

A szerző szerint a tiltakozások résztvevői egyszerű hétköznapi emberek, akik reagálnak az elhurcoltak segítségkéréseire vagy tanúi lesznek az erőszaknak. „A nők kiabálnak, filmeznek és tömegeket vonzanak, hogy nyilvánosságra hozzák azt, amit ők nyílt emberi jogi jogsértésnek tartanak. Ha ez nem elég, hangosan szembeszállnak a sorozási tisztviselőkkel, azzal vádolva őket, hogy visszaélnek hatalmukkal, és azt mondják, hogy a hatóságok »piszkos munkáját« végzik, és »biztos halálba« küldik a fiatal férfiakat” – írta, hozzátéve: amikor a szavak nem elegendőek, a nők fizikailag is beavatkoznak: elviszik magukkal a férfiakat, a minibuszokba másznak, hogy kiszabadítsák a fogvatartottakat, járműveket akadályoznak, vagy akár köveket dobálnak, hogy visszavonulásra kényszerítsék a sorozásban résztvevő tisztviselőket (de arra is van példa, hogy egyszerűen segítenek nekik elbújni).

Könnyebben tiltakozhatnak a sorozás ellen, egyesek szerint azonban hazaárulók vagy hasznos idióták

A szerző szerint

a nők azért is tiltakozhatnak hatékonyabban a sorozás ellen, mert ők nagyrészt mentesülnek alóla – miközben bármely férfi, aki beavatkozik a „buszifikációba”, azt kockáztatja, hogy őt magát is elviszik.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet: „Az a feltételezés, hogy a férfi sorozási tisztviselők haboznának erőszakot alkalmazni a női demonstrálókkal szemben, egyre inkább veszélyes tévhitnek bizonyul. A tisztek egyre gyakrabban alkalmazzák nemcsak a verbális bántalmazást, hanem a fizikai erőszakot is a besorozást ellenző nőkkel szemben. Ez már magában foglalja a fojtogatást és a paprika spray használatát is. Novi Cserviscsa faluban, a Volinyi területen a sorozótisztek még két hetvenes éveiben járó nőt is meglőttek, akik megpróbáltak megvédeni egy falubelit a mozgósítástól. Az egyiküket kórházba kellett szállítani.”

This is what ordinary 🇺🇦women look like on their way to pick up bread and milk, trying to save someone’s sons, husbands, and brothers from busification. Just another ‘normal’ errand in a country where heroism is apparently part of the grocery list. pic.twitter.com/MmMxvPZb17 — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) January 19, 2026

A cikk szerzője szerint mindeközben egy összehangolt információs kampány is folyik éppen a tiltakozó nők ellen. „A háborús propaganda azzal vádolja őket, hogy nincs nemzeti tudatuk, nem értik a biztonsági fenyegetéseket, és szabotálják a mozgósítást. »Hasznos idiótáknak« nevezik őket. Néhány önjelölt hazafias aktivista még tovább megy: közzéteszi a nők személyes adatait, és kényszeríti őket, hogy bocsánatot kérjenek a katonai hatóságoktól” – írta. Ezen kívül a rendfenntartó szervek is fellépnek a tiltakozó nők ellen, többek már meg is vádolták az ukrán fegyveres erők hadiállapot idején történő „törvényes tevékenységének akadályozásával”, ami akár tizenkét év börtönnel is büntethető.

Akár Zelenszkij kormánya is megrendülhet a tiltakozások miatt

Az írás végén mindemellett úgy összegzett, hogy

amint az ukrán állam fokozza a nők zaklatását és megfélemlítését, úgy növekszik a nők haragja – és ez a harag megrengetheti Volodimir Zelenszkij politikai rendszerét, miután elsőként ő vezette be ezt a brutális gyakorlatot a sorozásnál.

Előzőleg a hirado.hu-n írtunk arról is: másfél hete kiderült, hogy egy újabb magyar áldozata van az ukrajnai kényszersorozásoknak.

A kiemelt kép illusztráció. Egy ukrán nő az ukrajnai háború elleni tiltakozáson Valenciában 2022. április 17-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/Juan Carlos Cardenas)