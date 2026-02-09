Az orosz-ukrán háború hírei

Többen meghaltak és megsérültek az Ukrajnát ért éjszakai csapásokban

Egy 35 éves férfi meghalt az éjszakai bombázások következtében Odesszában. Két további személy megsebesült, köztük egy 19 éves nő – írja az ukrán Sztrana híroldal, amely több felvételt is megosztott a helyszínről.

A város Primorszkij nevű kerületében a polgári épületeket ért károkról számoltak be: a lakosság szerint egy drón csapódott be az egyik helyi lakótelep közelében. Előzetes jelentések szerint 21 lakás megrongálódott, két autó pedig megsemmisült a tűzben.

Mindeközben a Harkivi területen található Bohoduhivben egy fiú és édesanyja vesztették életüket,

miután a házukat dróncsapás érte.

Orosz előrenyomulást jelentett az ukrán elemzőoldal

Az orosz hadsereg előrenyomult Pokrovszkban, Szlovjanszk irányban és Volcsanszk közelében is – jelentette a Deep State elemzőoldal a Sztrana szerint.

Kijevben 1170 többemeletes épület marad fűtés nélkül a tél végéig

Az ukrán Energia Kutatóközpont igazgatója közölte, hogy 1170 többemeletes épület marad fűtés nélkül a tél végéig a fővárosban. Mint a Sztrana írta,

ezek az épületek a Darnicja hőerőműtől függenek, amelyet egy csapás megsemmisített a közelmúltban.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester becslése szerint a javítások legalább két hónapig tartanak.

Felrobbant és leégett egy transzformátor Kijevben az éjjel – videón az eset

Kijev Obolon nevű kerületében történt az incidens, amely alább látható:

Az ukrán hadsereg ellenoffenzívára készülhet, kiterjesztenék a „halálzónát” – árulta el egy dandárparancsnok

Lehetséges egy ellenoffenzíva megindítása Oroszország ellen, de nem lesz olyan nagyszabású, mint amilyen a 2022 őszi volt – ezt nyilatkozta egy rádióinterjújában Kirilo Veres, a 20. ukrán dróndandár parancsnoka, miközben arról is beszélt, hogy ki kellene terjeszteni a halálzónát.

Mínusz húszfokos fagy tör Ukrajnára, miközben lakások ezreiben nincs fűtés Mint arról korábban már írtunk, Ukrajnát az elkövetkező napokban egy -20 Celsius-fok körüli minimumokat hozó hidegfront éri el , de helyenként még akár a -24 fok sincs kizárva, miközben rengeteg háztartásban még mindig nincs fűtés. Totális áramkrízis Kárpátalján, a civilizációból való visszazuhanás élményét élik át az emberek

A HírTV tudósítása szerint Kárpátalját is elérte a totális áramkrízis, miután a szomszédos régióban található hőerőművet súlyos orosz támadás érte. Az emberek a civilizációs visszazuhanás élményét élik át: sokan az éjszakai órákban kénytelenek főzni vagy mosni, amikor épp van áramszolgáltatás.

Az ukrán nők rengethetik meg Zelenszkij hatalmát, egyre dühösebbek a kényszersorozások miatt

„Kiabálnak, filmeznek, buszokat akadályoznak – és kockáztatják az erőszakot és a bebörtönzést: Ukrajnában a nők válnak a brutális kényszersorozás elleni küzdelem hajtóerejévé” – erről írt véleménycikkében a Berliner Zeitung szerzője, aki szerint végső soron akár Zelenszkij kormányát is megrengethetik ezzel az ellenállással.

Kiemelt kép: A kijevi Darnicja hőerőmű romjai között munkások egy orosz támadás után, 2026. február 4-én. MTI/AP/Szergej Gric.