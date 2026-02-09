Az orosz erők ballisztikus rakétákkal csaptak le Kijevre – VIDEÓ

Az orosz erők ballisztikus rakétákkal csaptak le Kijevre vasárnap, aminek következtében légiriadót rendeltek el a fővárosban és több más ukrán régióban.

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko megerősítette a támadást: „Robbanások voltak a fővárosban. Kijevet ballisztikus rakétatámadás érte. A légvédelmi erők működnek. Maradjatok óvóhelyeken” – közölte az Index.

A kijevi városi katonai közigazgatás vezetője, Timur Tkacsenko szintén arról számolt be, hogy „ballisztikus rakétákkal történő ellenséges támadás van folyamatban.”

Az ukrán légierő közleményében azt írták: „A Csernyihivi terület felett gyorsan mozgó légi célpontok haladnak a Kijevi terület, majd a főváros felé.”

A támadás következtében Kijev legalább egy kerülete áram nélkül maradt.

Mindeközben az EADaily tájékozatása szerint

jelentős tűz keletkezett a Vaszilkov térségében, ahol az ukrán légierő 40. taktikai repülődandárja állomásozik.

Később további két rakétát indítottak, így összesen hat rakéta érhette a Vaszilkov térségét, bár hivatalos megerősítés még nincs.

💥 Russian military filmed an airstrike with aerial bombs on a concentration of Kiev forces near the settlement of Rosishki in Dnepropetrovsk oblast, video from the Telegram channel “Работайте, братья!”. pic.twitter.com/T7CdHRuruE — MD (@distant_earth83) February 9, 2026

A rakétatámadások következményeként Belgorod városában 455 többszintes épületben leeresztették a fűtést, a várható hideg idő miatt. A helyi kormányzó elmondta, hogy előző nap az ukrán erők támadást hajtottak végre a belgorodi hőerőmű ellen, amelynek helyreállítása időt vesz igénybe.

