Az orosz erők ballisztikus rakétákkal csaptak le Kijevre – VIDEÓ

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko megerősítette a támadást: „Robbanások voltak a fővárosban. Kijevet ballisztikus rakétatámadás érte. A légvédelmi erők működnek. Maradjatok óvóhelyeken” – közölte az Index.
A kijevi városi katonai közigazgatás vezetője, Timur Tkacsenko szintén arról számolt be, hogy „ballisztikus rakétákkal történő ellenséges támadás van folyamatban.”
Az ukrán légierő közleményében azt írták: „A Csernyihivi terület felett gyorsan mozgó légi célpontok haladnak a Kijevi terület, majd a főváros felé.”
A támadás következtében Kijev legalább egy kerülete áram nélkül maradt.
Mindeközben az EADaily tájékozatása szerint
jelentős tűz keletkezett a Vaszilkov térségében, ahol az ukrán légierő 40. taktikai repülődandárja állomásozik.
Később további két rakétát indítottak, így összesen hat rakéta érhette a Vaszilkov térségét, bár hivatalos megerősítés még nincs.
A rakétatámadások következményeként Belgorod városában 455 többszintes épületben leeresztették a fűtést, a várható hideg idő miatt. A helyi kormányzó elmondta, hogy előző nap az ukrán erők támadást hajtottak végre a belgorodi hőerőmű ellen, amelynek helyreállítása időt vesz igénybe.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)