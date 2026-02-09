Az izraeli elnök ausztráliai látogatásán megemlékezett a Bondi Beach-i terrortámadás áldozatairól

Jichák Hercog ausztráliai látogatásának első napján, hétfőn együttérzését fejezte ki a helyi zsidó közösségnek a decemberben a Bondi Beachen tartott hanuka ünnepen történt, 15 halálos áldozattal járó terrortámadás miatt. Az izraeli államfő látogatása azonban a helyi, palesztinokat támogató csoportok tiltakozását váltotta ki országszerte.

Hercog az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese meghívására érkezett Ausztráliába, ahol a héten Sydney mellett még a tervek szerint Melbourne-be és Canberrába is ellátogat. Ausztrália két legnagyobb városában, Sydneyben és Melbourne-ben él az ország zsidó lakosságának 85 százaléka.

Az izraeli elnök először a sydney-i Bondi Beachen rótta le kegyeletét a december 14-i terrortámadásban elhunyt áldozatok előtt. A megemlékezésen találkozott a támadás túlélőivel és a 15 elhunyt családtagjaival.

„A támadás az összes ausztrál ellen is irányult. Azokat az értékeket támadták, amelyeket demokráciánk becsben tart, az emberi élet szentségét, a vallásszabadságot, a toleranciát, a méltóságot és tiszteletet” – fogalmazott Herzog.

Az izraeli elnök kijelentette:

üdvözli az ausztrál kormány „pozitív lépéseit,” amelyeket az antiszemitizmus elleni küzdelem jegyében tettek a gyanú szerint az Iszlám Állam hatására elkövetett Bondi Beach-i-támadás óta.

Az ausztrál parlament a múlt hónapban sürgősségi eljárással fogadott el a gyűlöletbeszéd és a fegyvertartás visszaszorításáról szóló törvényeket.

Alex Ryvchin, az Ausztrál Zsidóság Végrehajtó Tanácsának (ECAJ) társigazgatója nyilatkozatában kijelentette, hogy

Hercog látogatása „erőt ad majd a fájdalmával küzdő közösségnek.”

Az izraeli kormányt bíráló Ausztrál Zsidó Tanács (JCA) ugyanakkor több mint 1000 ausztrál zsidó tudós és közösségi vezető által aláírt nyílt levélben sürgette, hogy Albanese vonja vissza Hercog meghívását.

Hercog látogatása kiváltotta a palesztinokat támogató csoportok tiltakozását is, akik több ausztrál nagyvárosban szerveztek ellene demonstrációkat hétfő estére.

A Palesztin Akciócsoport országos tiltakozásokat jelentett be, és követelte Jichák Hercog letartóztatását és eljárás indítását ellene, arra hivatkozva, hogy „az ENSZ vizsgálóbizottsága megállapította, hogy népirtásra uszított Gázában.”

Sydney központjában hétfőn több ezren demonstráltak palesztinpárti jelszavakkal és beszédekkel. A sydney-i hatóságok Hercog látogatásának idejére 3000 rendőrt rendeltek az utcákra, hogy fenntartsák a rendet.

Kiemelt kép: Jichák Hercog (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)