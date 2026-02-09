A Seattle Seahawks nyerte a Super Bowlt

A Seattle Seahawks nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, a 60. Super Bowlt.

A vasárnapi összecsapáson

a Seahawks 29-13-ra győzte le a New England Patriots együttesét, így 2015 után, története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát.

Az első félidőben a védelmek játszották a főszerepet, csak három mezőnygólt láthatott a közönség, mindegyiket Jason Myers, a Seahawks játékosa jegyezte (9-0). A Super Bowlok történetében korábban 14 alkalommal fordult elő, hogy az egyik csapat nem szerzett pontokat az első két negyedben, egyik sem tudott végül diadalmaskodni.

A második félidő elején Myers negyedik mezőnygóljával növelte előnyét a Seahawks (12-0), védelme pedig folytatta remeklését, és a harmadik negyed végén labdát is szerzett az ellenfél térfelén. Ezt ki is használták a támadók, az irányító Sam Darnold átadását A.J. Barner kapta el és szerzett touchdownt (19-0).

A Patriots a meccs során először rakott össze egy értékelhető támadást, amelynek végén Drake Maye passzát Mack Hollins kapta el TD-ért (19-7). A New England nem sokkal később újra támadhatott, de Maye passzát Julian Love, a Seahawks védője szerezte meg, társai mezőnygólra váltották a labdaszerzést (22-7).

Percekkel később eldőlt az összecsapás, amikor Uchenna Nwosu szerzett a Seahawks védelméből hatpontost (29-7).

A Patriots a hajrában még tudott kozmetikázni az eredményen, de esélye már nem volt a fordításra.

A kiemelt kép forrása: X.com