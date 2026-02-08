Zelenszkij szerint jogos, hogy az orosz energetikai létesítményeket támadják

Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország az energiahordozók értékesítéséből származó bevételeiből vásárolja azon fegyvereit, amelyekkel Ukrajnát támadja, így teljesen mindegy, hogy Ukrajna az orosz katonai célpontokat, vagy az energetikai létesítményeket támadja. Az ukrán elnök szerint ugyanis a kettő ugyanaz.

Az ukrán elnök szerint nem kell választaniuk aközött, hogy orosz katonai célpontokat, vagy pedig energetikai létesítményeket támadnak, mert a kettő ugyanaz.

Volodimir Zelenszkij az X közösségi portálon közzétett videós bejegyzésében úgy vélekedett, hogy Oroszország eladja ezeket az energiahordozókat, például az olajat, az így megszerzett forrásokat pedig olyan fegyverekbe fekteti, amelyekkel Ukrajnát támadja, az ukránokat öli.

We do not have to choose – whether we strike a military target or energy. He sells this energy. He sells oil. So is it energy, or is it a military target? Honestly, it’s the same thing. He sells oil, takes the money, invests it in weapons. And with those weapons, he kills… pic.twitter.com/QVPOgR7YwO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Zelenszkij szerint ezért két út áll az ukránok előtt: vagy a katonai célpontokat támadják meg, vagy pedig – mint fogalmazott – azt a forrást, ahol az oroszok pénze keletkezik és sokszorozódik, ez a forrás pedig az energiaszektoruk és ez is történik. Az ukrán elnök ezt az ukránok szempontjából jogos célpontként fogalmazta meg, hozzátéve, hogy ezt korábban rajtuk kívül senki más nem tette meg.

Ukrajna szankciókat vezet be az orosz drónok és rakéták alkatrészeinek egyes gyártói ellen

Ahogyan arról az MTI tudósítása alapján vasárnap a hirado.hu is beszámolt, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna szankciókat vezet be egyes külföldi gyártók ellen, akik az Ukrajna ellen bevetett orosz drónok és rakéták alkatrészeit készítik.

Kapcsolódó tartalom Ukrajna szankciókat vezet be az orosz drónok és rakéták alkatrészeinek egyes gyártói ellen Az erőművek és alállomások elleni támadások egész régiókat áram és fűtés nélkül hagytak.

„Ezeknek a fegyvereknek a gyártása lehetetlen lenne a kritikus külföldi alkatrészek nélkül, amelyeket az oroszok a szankciók kijátszásával továbbra is be tudnak szerezni ”– közölte az ukrán elnök szintén az X-en.

„Pontosan az ilyen vállalatok ellen vezetünk be új szankciókat” – szögezte le.

Az ukrán elnöki hivatal által közzétett két rendelet szerint a szankciók célpontjai között több kínai vállalat, valamint a volt Szovjetunióból, az Egyesült Arab Emírségekből és Panamából származó vállalatok is szerepelnek.

Ukrajna Magyarország ellensége – az ukrán sajtó felkapta a fejét Orbán Viktor kijelentésére

Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le az országot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége – szögezte le Orbán Viktor szombaton, a szombathelyi háborúellenes gyűlésen. Ahogy várható volt, a miniszterelnök szavai vihart kavartak az ukrán médiában.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: x.com/képernyőfotó)