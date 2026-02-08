Vannak ukránok, akik drónnal vadásznának szombati beszéde után Orbán Viktorra

Felerősödtek a magyarellenes hangok az ukrán médiában a hétvégén, miután a szombati háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor kijelentette: amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le az országot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége. Egyes megszólalások már a magyar miniszterelnök személyét célzó fenyegetéseket is megfogalmaztak.

Az ukrán médiában és közösségi felületeken rövid idő alatt megszaporodtak a Magyarországot, illetve Orbán Viktort bíráló, sok esetben indulatos hangvételű bejegyzések – közölte a Mandiner.

Egy névtelen szerző például fenyegető tartalmú posztot tett közzé, amelyben azt írta: „Orbán Viktor Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát. Mit gondoltok – hány FPV drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezze ezt az »orbán frontot«?” A bejegyzés nagy visszhangot váltott ki az ukrán online térben.

Ugyanebben az írásban a szerző a magyar belpolitikát is érintette, hangsúlyozva, hogy Ukrajna érdeke a magyarországi kormányváltás, és Ukrajna érdekelt abban, hogy változás történjen a magyar kormány élén.

