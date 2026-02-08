Ukrán toborzótiszteket vettek őrizetbe, mert agyonvertek egy férfit kényszersorozás közben

A dnyipropetrovszki régióban őrizetbe vettek három, a területi toborzóközpontnál (TCK) szolgáló katonát, akik a gyanú szerint halálra vertek egy civil férfit – közölte a megyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Az 55 éves férfi haláláról február 7-én, éjfél után érkezett bejelentés. Az előzetes igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint a helyi lakos fejsérülés következtében hunyt el. A nyomozás során a rendőrök lefoglalták azt az autót is, amelyen az áldozat vérének nyomait találták – közölte a Strana ukrán hírportál.

A hatóságok szerint a férfinak halálos sérüléseket három, a területi toborzóközpontnál szolgáló katona okozott. Mindhárom gyanúsítottat őrizetbe vették.

A rendőrség közlése szerint a letartóztatottakat az ukrán Büntető Törvénykönyv 121. cikkének 2. bekezdése alapján vonják felelősségre, amely szándékos súlyos testi sértés halált okozó eredménnyel bűncselekményét határozza meg. A nyomozás során tanúkat és szemtanúkat hallgattak ki, és az összegyűjtött bizonyítékok alapján megállapították, hogy a halálos bántalmazást három TCK-s katonatiszt követte el. Az ügyben előzetes nyomozás folyik, a bűncselekmény minden körülményét vizsgálják.

A cikk felidézi:

korábban már nyilvánosságra kerültek felvételek arról, hogy Dnyipro közelében hadkiegészítők és rendőrök bántalmaztak és elhurcoltak egy helyi újságírót.

A történtek kapcsán az ukrán nemzeti rendőrségen belül is elismerték, hogy a TCK-val való együttműködés negatívan hat a rendvédelmi szervek megítélésére.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)