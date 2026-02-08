Ukrajna Magyarország ellensége - az ukrán sajtó felkapta a fejét Orbán Viktor kijelentésére

Amíg Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le az országot az olcsó orosz energiáról, addig Ukrajna Magyarország ellensége - szögezte le Orbán Viktor szombaton, a szombathelyi háborúellenes gyűlésen. Ahogy várható volt, a miniszterelnök szavai vihart kavartak az ukrán médiában.

Orbán Viktor a szombati, szombathelyi háborúellenes gyűlésen kijelentette:

„fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, az elementáris érdekünket sérti”

– fogalmazott, és kitért arra, ha nincs orosz olaj és gáz, akkor a mostani áraknak a többszörösét kellene fizetni Magyarországon is.

A zn.ua részletesen ismerteti a kormányfő beszédét, és kiemeli, hogy „szerinte Magyarországnak nem szabad támogatnia Ukrajna EU-csatlakozását, és el kell utasítani minden katonai vagy gazdasági integrációt Kijevvel, mert ez háborúba rántja az országot, és a magyar katonák a fronton fog meghalni.”

A Kyiv Independent is azt emeli ki, hogy a miniszterelnök szerint „Magyarországnak együtt kell működnie Ukrajnával, mint szomszédjával, azonban Kijevnek soha nem szabad EU-tagságot kapnia.”

Az Unian hírügynökség ezzel a mondattal kezdi beszámolóját: „Valószínűleg ez az első alkalom, hogy egy magyar miniszterelnök nyilvánosan Magyarország ellenségének nevezi Ukrajnát.”

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a szombathelyi a Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos