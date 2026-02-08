Tűz ütött ki a szilveszteri tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen Svájcban

Vasárnap Svájcban azon az emlékhelyen ütött ki tűz, amelyet a szilveszteri, crans-montanai tűzvész áldozatainak emeltek. A tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak.

Tűz ütött ki vasárnap reggel Svájcban, a szilveszteri crans-montanai tűzvész áldozatainak emelt emlékhelyen – közölte a svájci rendőrség az X közösségi portálon.

A tájékoztatás szerint

a tűzoltóság a lángokat hamar el tudta oltani, a hatóságok vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, miként csaphattak fel a lángok.

🇨🇭🔥 FLASH – Un incendie s’est déclaré ce matin sur le mémorial dédié aux victimes de la tragédie du Nouvel An à Crans-Montana. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé le feu. Une enquête est en cours pour en déterminer l’origine. (Blick) pic.twitter.com/hWxU7h99Zu — SuisseAlert (@SuisseAlert) February 8, 2026

A Le Constellation bárban történt, 41 emberéletet követelő tragédia áldozatainak emlékére létrehozott rögtönzött emlékhelyen, egy fehér sátorban az odalátogatók gyertyák százait, virágokat, leveleket, illetve plüssállatokat helyeztek el.

A 41 halálos áldozat mellett mintegy 80 – részben súlyos égési sebeket kapott, zömében fiatal – sérültje is van. Utóbbiak közül több mint öt héttel a tragédia után még mindig a kórházak intenzívosztályain szorulnak ápolásra.

