Trump nyíltan kiállt a miniszterelnök mellett a japán választási hajrában

Japánban sokan előre lefutott választásként tekintenek a vasárnap esedékes előre hozott parlamenti választásra, Washington jelzése azonban mégis érdekessebbé tette a választás tétjét. Donald Trump amerikai elnök a kampány utolsó napjaiban nyílt támogatásáról biztosította Sanae Takaichi japán miniszterelnököt – olyan egyértelmű formában, amire a modern politikában ritkán akad példa. A Takaichi melletti kiállás szinte egyidőben történt Orbán Viktor magyar miniszterelnök melletti határozott kiállással.

Trump elnök a Truth Socialon közösségi oldalon közzétett üzenetében nem fogta vissza magát, amikor a február 8-án, vasárnap esedékes japán választás előtt egyértelműen kiállt a jelenlegi japán miniszterelnök mellett:

„Sanae Takaicsi erős, bölcs vezető, aki valóban szereti az országát. Teljes és totális támogatásomat élvezi”

– írta az amerikai elnök.

Trump elnök elnök még jókívánságot is fűzött a vasárnapi választáshoz, egyértelműen jelezve szakítását a korábbi hagyománnyal, miszerint Washington nem köteleződik el más országok választásait megelőzően egyik jelölt mellett sem. A gesztust tovább erősíti, hogy Trump március 19-re meghívta Takaicsit a Fehér Házba – még azelőtt, hogy az amerikai elnök áprilisban Pekingbe utazna. A sorrend önmagában is üzenetértékű.

Takaicsi feladata lesz megóvni Japánt a háborús veszélyektől

Japán politikai körökben Takaicsit az elmúlt hónapokban gyakran kezelték átmeneti figuraként: rövid kampány, belső koalíciós számítások, kínai nyomás és gazdasági félelmek kísérték a ciklus elejét. A Takaicsi által vezetett jobboldali Liberális Demokrata Párt komoly válságok sorát élte át Abe Sinzó volt japán miniszterelnök tragikus végkimenetelű merénylete óta.

Japán első női miniszterelnöke magabiztos győzelmével újra biztosíthatja a hosszú távú stabilitást az ország élén. A választás tétje nem pusztán a Liberális Demokrata Párt sikere. A parlamenti többség mértéke azért fontos szempont, mert koránt sem mindegy mekkora nemzetközi mozgástere lesz az új kormánynak, a háborús lehetőségek feszültségével terhelt távol-keleti régióban.

Trump már október végi tokiói látogatása során is „erős és bölcs vezetőként” jellemezte Takaicsit, és hangsúlyozta az amerikai–japán biztonsági és kereskedelmi együttműködés fontosságát. A mostani kiállás tovább erősítette a kétoldalú kapcsolatokat.

Takaicsi tavaly novemberben kijelentette, hogy egy esetleges kínai támadás Tajvan ellen „egzisztenciális fenyegetést” jelentene Japán számára. Pekingből azonnali azonnal válasz érkezett: az oszakai kínai főkonzul nyíltan durva fenyegetést fogalmazott meg.

Az akkori konfliktusban Washington nyilvánosan hallgatott, most viszont erősebb jelét nem is adhatta volna, hogy milyen határozott a támogatása a jelenlegi japán kormány mellett.

Sokan dobhat a választási eredményen Trump támogatása

Az amerikai elnök az utóbbi időszakban több országban is nyíltan támogatott szuverenista, nemzeti érdekeket hangsúlyozó vezetőket, gyakran a kampány legérzékenyebb szakaszában. Tavaly az argentin választás előtt a közvéleménykutatók többsége által vesztesként bemutatott Javier Milei argentin elnök aratott meglepően magabiztos győzelmet, miután Trump elnök nyílt támogatásáról biztosította őt és országát.

Ha Takaicsi meggyőző többséget fog elérni, az egy megbízható jelzés lesz arra, hogy a választók a világ különböző tájain egyaránt komolyan veszik, ha egy jelölt az amerikai elnök bizalmát és elismerését élvezi.

Mindez fontos tanulságokkal szolgálhat a nagy nemzetközi figyelmet élvező áprilisi magyar országgyűlési választások előtt, mivel Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort szintén kiemelt támogatásáról biztosította az amerikai elnök.

Kiemelt kép: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök – MTI/EPA/Bloomberg pool/Ota Kijosi