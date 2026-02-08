Tények: Alexander Soros éltette a spanyol népességcserét

Pedro Sanchez baloldali spanyol miniszterelnök bevándorláspárti véleménycikkét dicsérte Alexander Soros, a magyar származású amerikai spekuláns, Soros György fia – írja a TV2 Tények híroldala. Pedro Sanchez publicisztikájának hátterében az a nemrégiben elfogadott döntés áll , miszerint Spanyolországban most lehetővé teszik alsó hangon 500 ezer, de akár kétmillió illegális migráns státusának legalizálását.

A véleménycikk hátterében az a nemrégiben elfogadott döntés áll – amiről beszámoltunk a hirado.hu oldalán –, miszerint Spanyolországban a baloldali Podemos párt olyan megállapodást kötött a kormánnyal, amely – a parlament alsóházának megkerülésével – lehetővé teszi mintegy 500 ezer migráns státusának legalizálását.

A megállapodást véleménycikkben védte meg Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, amelyet Alexander Soros közösségi oldalán üdvözölt. Az ifjabb Soros azt írta: P„edro Sanchez spanyol miniszterelnök megmutatja, milyen az igazi vezetés! Ahelyett, hogy elfutna a társadalom legfontosabb kérdései elől, szembenéz velük józan politikával – elvi alapokon nyugvó és pragmatikus egyaránt.”

„Több hozzá hasonló választott vezetőre van szükségünk!”

– írta az X-en Alexander Soros.

Spanish PM Pedro Sanchez showing us what real leadership looks like! Instead of running away from society’s most important issues, he confronts them head on with sound policy — both principled and pragmatic. We need more elected leaders like him! https://t.co/T2iFiM7Moa — Alex Soros (@AlexanderSoros) February 5, 2026

A spanyol lakosságcserét előkészítő megállapodást egy „királyi rendelettel” hajtották végre. Ez azt jelenti, hogy a rendelet a Minisztertanács ülése után

automatikusan hatályba lép, anélkül, hogy a kongresszus, a spanyol törvényhozás alsóházának jóváhagyására lenne szüksége.

Irene Montero, a Podemos párt tagja, európai parlamenti képviselő, a bejelentés alkalmával hangoztatta:

„Elvtársak, a rasszizmus ellen jogokkal kell küzdeni!”

A baloldali politikus majd így folytatta: „A Podemos megállapodást kötött a PSOE-vel (Spanyol Szocialista Munkáspárt, melynek Pedro Sánchez miniszterelnök a főtitkára – a szerk.), hogy a kormány azonnal jóváhagyja a migránsok rendkívüli státuszának szabályozását”.

Ugyanakkor elítélte a törvényhozás mellőzésével hatályba léptetett, nagy horderejű rendeletet a jobboldali ellenzék. A jobboldali Vox párt vezetője, Santiago Abascal mindeközben, az illegális bevándorlókat drasztikus mennyiségben honosító eljárásra reagálva

„zsarnokként” bélyegezte meg Sánchezt, a szocialista pártfőtitkárt és miniszterelnököt, azt állítva, hogy „gyűlöli a spanyol népet” és „le akarja őket váltani”.

A baloldali kormányfő szerinte ezekkel a rendeletekkel egyfajta, az újabb migránstömegeket az országba áramlásra ösztönző „vonzást kíván létrehozni, hogy felgyorsítsa az inváziót. Ezt meg kell állítani! Repatriálások, deportálások és remigráció” – sorolta a szerinte valóban szükséges intézkedéseket bejegyzésében Abascal. A spanyol kormány által elfogadott döntés, amely félmillió illegálisan az országban tartózkodó bevándorló jogi helyzetének rendezését célozza, megdöbbenést és felháborodást váltott ki az illegális migráció elleni küzdelemmel foglalkozó szakértők körében. A szakértők szerint a döntés az illegális bevándorlást ösztönzi, mert azt az üzenetet közvetíti:

Spanyolországban nem toloncolnak ki, a menedékkérelem benyújtása szinte automatikus, és rendszeresen történnek tömeges legalizálások. Ráadásul Spanyolország az egyetlen uniós ország, amely nem szigorította bevándorlási retorikáját, amit a migránsok pontosan figyelnek.

Ugyanakkor felmerült az is – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán –, hogy nem igaz, hogy csak 500 ezer embert érint a döntés. Amint megkapják a tartózkodási engedélyt, családegyesítést kérnek: házastársakat, gyerekeket, sok esetben szülőket is.

„Négy fő egy főre vetítve még konzervatív becslés”

– közölték a szakértők. Ennek fényében pedig átszámítva felmerül, hogy az intézkedés az ötszázezer helyett valójában legalább kétmillió legalizált migránst jelent Spanyolországban.

