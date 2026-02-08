Szoboszlai góljáról még Orbán Viktor is posztolt

Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgóljával vezetést szerzett a Liverpool, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján, melyen a magyar légiós a végén piros lapot kapott.

A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és

a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba.

A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított. A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City még támadhatott egyet, Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik – MTI/EPA/David Cliff