Szoboszlai góljáról még Orbán Viktor is posztolt

A magyar válogatott középpályása ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és
a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba.
A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított. A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City még támadhatott egyet, Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.
A holdról is látszott!
Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik – MTI/EPA/David Cliff