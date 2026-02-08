Szijjártó Péter: Konzuli védelmet biztosítunk egy Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak

Konzuli védelmet biztosítunk annak a nemrég Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki öt embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy a negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból.

„Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi – nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka – kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált. Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében” – hangsúlyozta.

„Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során”

– folytatta.

„Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!” – összegzett a miniszter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – MTI/Krizsán Csaba