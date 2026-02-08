Pénzt akart felvenni, de csapdába sétált – ATM-es csalás Budapesten

Három férfit hallgattak ki lopás gyanúja miatt a zuglói rendőrök, miután bankautomatákból mások pénzét szerezték meg – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az egyik sértett január 31-én, dél körül akart készpénzt felvenni egy XIV. kerületi ATM-ből, azonban a kért összeget nem kapta meg. Később kiderült: az automata pénzkiadó nyílását leragasztották, így a bankjegyek a gépben rekedtek, amelyeket az elkövetők a sértett távozása után eltulajdonítottak – közölte a Police.hu.

A rendőrség szerint hasonló módszerrel korábban a XVII. kerületben is történt lopás. Az adatgyűjtés során a nyomozók megállapították, hogy a két ügy mögött feltehetően ugyanaz a háromfős csoport áll. A térfigyelő kamerák felvételei alapján az is kiderült, hogy az elkövetők autóval érkeztek a bankautomatákhoz.

A XIV. kerületi rendőrök azonosították a járművet, majd elrendelték annak körözését. A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályának munkatársai még aznap este megállították az autót, a sofőrt és két utasát pedig előállították a Zuglói Rendőrkapitányságra. A gépkocsiban megtalálták az elkövetéskor viselt ruházatot, valamint a bűncselekményekhez használt eszközöket, köztük ragasztót és szájmaszkot.

A nyomozók az 54 éves B. Jánost, az ugyancsak 54 éves B. Lászlót és az 52 éves S. Márkot lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A három férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A rendőrség szerint a gyanúsítottak Budapest több pontján is követhettek el hasonló bűncselekményeket, az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.

A kiemelt kép forrása: Police.hu