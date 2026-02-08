Orbán Viktor: A legnagyobb fenyegetés az az, hogy a pénzünket elviszik Brüsszelbe, és onnan odaadják az ukránoknak

1500 milliárd dollárt kérnek az ukránok. Ez a mi pénzünk is. Nem adjuk oda! A választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni Magyarországot. A Fidesz a biztos választás!
Közzétette: Orbán Viktor – 2026. február 8., vasárnap
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos