#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Orbán Viktor: A legnagyobb fenyegetés az az, hogy a pénzünket elviszik Brüsszelbe, és onnan odaadják az ukránoknak

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.02.08. 11:31

Belföld

| Szerző: hirado.hu
1500 milliárd dollárt kérnek az ukránok. Ez a mi pénzünk is. Nem adjuk oda! A választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni Magyarországot. A Fidesz a biztos választás! - írta a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójához.

1500 milliárd dollárt kérnek az ukránok. Ez a mi pénzünk is. Nem adjuk oda! A választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni Magyarországot. A Fidesz a biztos választás!

Közzétette: Orbán Viktor – 2026. február 8., vasárnap

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

orosz–ukrán háborúukrán válság Volodimir Zelenszkij BrüsszelEurópai Unió Magyarország

