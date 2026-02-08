Olimpiaellenes tüntetések Olaszországban: Meloni az ország ellenségeinek nevezte a demonstrálókat

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az ország ellenségeinek nevezte az olimpia ellen tüntetőket, miután szombaton Milánóban demonstrálók csaptak össze a rendőrökkel, és szabotázsakciókkal akadályozták a vonatközlekedést.

Az olasz kormányfő az Instagramon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: miközben sokan azon dolgoznak, hogy az olimpia sikeres legyen és pozitív képet mutasson Olaszországról, vannak, akik szerinte kifejezetten az ország ellen lépnek fel.

Mint fogalmazott:

„Közben ott vannak azok, akik Olaszország és az olaszok ellenségei, tüntetnek az olimpia ellen és azon vannak, hogy ilyen képeket mutassanak az országról. Miután mások vasúti kábeleket vágtak át, hogy megakasszák a közlekedést.”

Szombaton több ezren tüntettek Milánóban az olimpia ellen, amely az egyik fő helyszíne a rendezvénynek. A demonstráció során egy körülbelül százfős csoport kivált a tömegből, és tűzijátékokat, füstbombákat, valamint üvegeket dobálva összecsapott a rendőrökkel.

A rendőrség vízágyút is bevetett a rend helyreállítása érdekében. A hatóságok tájékoztatása szerint a zavargások után hat embert vettek őrizetbe. Az incidensek miatt a vasúti közlekedésben is fennakadások voltak.

