Nincs még egy ilyen vezető, nem kérdés számomra, hogy neki kell maradnia – Szabó Zsófi Orbán Viktorról

Szombathelyen rendezték meg február 7-én a háborúellenes gyűlést. Az eseményt megelőzően a Mandiner felvezető műsorában Szabó Zsófi és Lentulai Krisztián beszélgettek a várható programról és a miniszterelnöki beszédről.

A műsorban Szabó Zsófi arról beszélt, hogy Orbán Viktor felszólalása minden alkalommal kiemelt figyelmet kap, mivel a miniszterelnök következetesen olyan stílust képvisel, amelyet sokan hitelesnek és megnyugtatónak tartanak – közölte a Ripost.

Mint fogalmazott, Orbán Viktor beszédeiben egyszerre jelenik meg az informativitás, a higgadtság és a humor, ami szerinte ritka kombináció a politikában. Úgy véli, a kormányfő egyik legnagyobb erőssége, hogy képes különböző társadalmi csoportokat is megszólítani.

„Megint informatív lesz, megint szórakoztató lesz, és ott lesz benne az a fajta higgadtság, vezetői erő és humor, amit tőle megszoktunk” – mondta a műsorvezető.

Szabó Zsófi szerint ez az a vezetői kvalitás, amely miatt Orbán Viktor beszédei rendszeresen nagy érdeklődést váltanak ki.

„Mindenkit meg tud szólítani. Nincs még egy ilyen vezető”

– hangsúlyozta.

A háborúellenes gyűlésen a résztvevők Szombathelyen is kérdezhették a miniszterelnököt, aki beszédében ezúttal is a béke és a háború elutasításának fontosságát helyezte középpontba.

Kiemelt kép: Szabó Zsófi (Fotó: Facebook.com)