Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Netanjahu márciusban Budapesten mond beszédet a CPAC Hungaryn

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.02.08. 21:10

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Budapestre utazik márciusban az izraeli miniszterelnök, hogy részt vegyen a CPAC Hungary fórumon – írja a Times of Israel.

Az izraeli kormányfő legutóbb tavaly április elején látogatott Magyarországra a magyar miniszterelnök meghívására.

Orbán Viktor azután invitálta meg Budapestre, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene a Gázai övezetben zajló háborús konfliktus miatt.

Nem sokkal azelőtt, hogy Netanjahu leszállt Budapesten, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: Magyarország kilép az ICC-ből.

A Times of Israel annyit közölt: az izraeli Miniszterelnöki Hivatal szerint Benjamin Netanjahu miniszterelnök várhatóan a jövő hónapban repül Magyarországra, hogy felszólaljon a budapesti CPAC Hungary fórumon.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: .Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök- MTI/EPA/Shawn Thew

CPAC Hungary Benjámin Netanjahu BudapestMagyarország

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 