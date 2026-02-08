Nem csak autók cseréltek gazdát: drogot árultak egy debreceni telephelyen – VIDEÓ

A rendőrség ideiglenesen bezáratott egy debreceni autókereskedést, miután kiderült: a telephelyet kábítószer-kereskedelemhez használták – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (KR NNI) még két évvel ezelőtt indított nyomozást egy debreceni drogterjesztő hálózat ügyében. A hatóságok szerint három férfi – egy 52 éves nyíradonyi, egy 36 éves debreceni és egy 29 éves nyíregyházi – Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is kábítószert, illetve új pszichoaktív anyagokat árusított – közölte a Police.hu.

A gyanú szerint az illegális szerek adásvétele egy autókereskedés telephelyén zajlott: a drogokat az ott tárolt gépkocsikban rejtették el, és az üzletek is ezekben a járművekben történtek.

A KR NNI 2025. szeptember 30-án csapott le a feltételezett elkövetőkre.

Az akció során kábítószert, porciózáshoz használt eszközöket, telefonokat és készpénzt foglaltak le. A három férfit bűnszövetségben, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, jelenleg letartóztatásban vannak.

A Debreceni Rendőrkapitányság közigazgatási eljárásban 2026. február 3-án döntött az autókereskedés telephelyének ideiglenes bezárásáról. A nyomozás a teljes drogkereskedő hálózat felszámolása érdekében tovább folytatódik.

A rendőrség kéri, hogy aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményről tudomással bír, névtelensége megőrzésével tegyen bejelentést a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111) vagy a 112-es segélyhívón.

A kiemelt kép forrása: Police.hu