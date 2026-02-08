Magyar Péter: Véget vetünk az elszalasztott lehetőségek időszakának

Április 12-én egyszer és mindenkorra véget vetünk az elszalasztott lehetőségek korszakának, az Orbán-Gyurcsány-korszaknak, a hanyatlásnak, az önkénynek és a közjavak szétlopásának – mondta a Tisza Párt elnöke a Működő és emberséges Magyarország című programjának online tartott ismertetőjében szombaton.

Magyar Péter hangsúlyozta: az egész ország, az egész nemzet kormányát alakítják meg, a „szabadság szülte rend demokráciáját hozzuk létre”.

„Az ország felemelkedését és a társadalom minden tagjának előrelépését fogjuk szolgálni, politikánk alapja, hogy mindannyian szeretjük a hazánkat és mindannyian magyarok vagyunk” – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, újra megragadják a demokrácia, a függetlenség, az Európához való tartozás, a gazdasági fejlődés és a társadalmi jólét esélyét.

Az ellenzéki párt vezetője kifejtette: az elmúlt időszakban magyarok százezrei bebizonyították, hogy van közös akarat, bátorság és felelősségtudat az országban,és megerősödtek abban a hitükben, hogy összefogva képesek egy működő országot felépíteni.

„Ehhez azonban mindenkire szükség van, az itthon élőkre, a külföldön élő több mint 700 ezer honfitársunkra és a külhoni magyarokra is” – erősítette meg.

Elmondta:

a magyar emberek értik és tudják, hogy a működő és emberséges Magyarország reménye nem egyik vagy másik politikai vezetőben, hanem bennük, a hazaszerető magyar emberek tenni akarásában van, „mi együtt vagyunk a remény.”

Magyar Péter rámutatott: politikai felelősség nélkül nincs működő állam, ennek hiányában a hatalom öncéllá válik, a közérdek háttérbe szorul, az ország pedig fokozatosan elveszíti cselekvőképességét, Magyarország pedig jelenleg ebben az állapotban van. Szavai szerint a rendszerváltás óta eltelt időben a mindenkori politikai elit újra és újra elmulasztotta az ország következetes, kiszámítható és felelős kormányzását, mert elmaradt a tervezés, a számonkérés és elmaradt a politikai felelősségvállalás.

Értékelése szerint ma Magyarország olyan helyzetbe került, amelyből nincs gyors, varázsszóra történő kiút, mert olyan gazdasági, társadalmi és erkölcsi válság alakult ki, amelynek következményeit nem lehet egyetlen döntéssel eltüntetni, ehhez közös felelősségvállalás, közös munka és közös iránytű szükséges.

„Magyarország csak akkor tud kilépni a jelenlegi válságból, ha a politika visszatér eredeti feladatához, a köz szolgálatához, ahol a kormányzás alapja nem a magyarok megosztása, hanem a nemzet újraegyesítése lesz, ahol az önkény helyét átveszi a jog uralma, ahol nem a rövidtávú érdek, hanem a hosszútávú felelősség az iránytűnk” – fogalmazott.

Hozzátette: ez felelős kormányzás feltétele és működő állam alapja és ez az egyetlen út ahhoz, hogy Magyarország újra mindannyiunk közös, működő és emberséges hazája legyen.

Az egész ország kormányát fogjuk megalakítani április 12. után, amely minden magyart fog szolgálni – jelentette ki Magyar Péter.

Az ellenzéki párt vezetője elmondta, megválasztásuk esetén elkezdik az egészségügy, az oktatás, a szociális rendszer, a gyermekvédelem, a közösségi közlekedés rendbetételét, hazahozzák az uniós pénzeket, hogy ismét lehetőségekhez jussanak a magyar vállalkozások és az európai felzárkózás mindenki számára elérhetővé váljon.

„Lépéseket teszünk a gazdaság beindítására, véget vetünk a stagnálás, az egyhelyben toporgás éveinek, megkezdjük a vagyon visszaszerzést, az ellopott közjavakat ismét a társadalom szolgálatába állítjuk, és haladéktalanul újjáépítjük a jogállamot, az önkény helyett pedig a közérdeket állítjuk a középpontba” – fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette: haladéktalanul újjáépítik a jogállamot, az önkény helyett a közérdek lesz a központban, az igazságszolgáltatásnak végeznie kell törvényes feladatát, valamint helyreállítják Magyarország nemzetközi tekintélyét, a nyugati szövetségi rendszerhez tartozását.

A külpolitikai célokról szólva Magyar Péter megerősítette:

partnerségen alapuló tiszteletet teremtenek és szövetségeket építve erősítik Magyarország szuverenitását.

„Nem a nagyhatalmak előtti hajbókolás, hanem a megfontoltan kialakított, szilárdan képviselt nemzeti érdek lesz az új kormány külpolitikájának az alapja” – jelentette ki.

Magyar Péter hangsúlyozta: a Tisza politikájának alapja, hogy mindannyian szeretjük a hazánkat és mindannyian magyarok vagyunk, és újra megragadjuk a demokrácia, a függetlenség, az Európához való tartozás, a gazdasági fejlődés és a társadalmi jólét esélyét.

„Most rajtunk a sor. Vegyük vissza békésen, derűsen, de nagyon elszántan a hazánkat és teremtsünk együtt egy működő és emberséges Magyarországot” – zárta beszédét az ellenzéki párt vezetője.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)