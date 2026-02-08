Magyar Nemzet: A Tisza háza táján sem hiszik el Magyar Péteréknek, hogy a most meghirdetett program nem csak kampánycélokat szolgál

Komoly gondok lehetnek a Tisza Párt elnöke által szombaton online meghirdetett programmal, melyet egyre több szakmai kritika ér, még az ellenzéki párt háza táján sem hiszik el Magyar Péteréknek, hogy a program nem csak kampánycélokat szolgál. A párthoz köthető szakértők is elismerik, hogy a tervezet több pontja kizárólag ideális gazdasági feltételek mellett lenne kivitelezhető, miközben továbbra sem világos, milyen források biztosítanák a megvalósításhoz szükséges fedezetet.

A Magyar Nemzet vasárnap arról írt, hogy – mint a lap a cikkben fogalmazott – a Tisza Párt háza táján is „félreverték a harangot” a Magyar Péter által szombaton online formában bejelentett kampányprogram miatt, amellyel komoly gondok vannak.

A beszámoló szerint még az ellenzéki párt háza táján sem hiszik el Magyar Péteréknek, hogy a mostani program nem csak kampánycélokat szolgál.

A párt választási programját egyre több szakmai kritika éri, még a párthoz köthető megszólalók szerint is az csak ideális gazdasági környezetben lenne kivitelezhető és erről korábban a Tisza Pártból távozó szakértő is beszélt, aki szerint Magyar Péterék két programot dolgoztak ki: egy valódit, amit Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére – írták a cikkben.

Egy nemrégiben megosztott és Deák Dánielnek, a XXI. század vezető elemzőjének Facebook-oldalán is elérhető videóban Magyari Péter, a Válasz Online újságírója a kérdés kapcsán úgy fogalmazott:

a programnak ez a része csak akkor hajtható végre, ha valóban elindul egy gazdasági növekedés, mivel jelenleg nem látszik, hogy bárhonnan elvonásra készülnének.

A Partizán egyik beszélgetésében az is felmerült, hogy a pártprogramok jellegéből fakadóan ritkán tartalmaznak kifejezetten kedvezőtlen intézkedéseket.

A Magyar Nemzet a cikkben arról is írt, hogy a témában megszólalt Dull Szabolcs, a Telex volt főszerkesztője is, aki

a kampánykommunikáció logikájára hívta fel a figyelmet.

Mint mondta, egy választási kampányban – különösen annak hajrájában – aligha várható el, hogy egy politikai párt vagy politikus nyíltan kijelentse, kik fognak kevesebbet kapni vagy rosszabbul járni.

Hozzátette: ezeknek a következményeknek az elfedése a kampány része, miközben az ellenfél stratégiája éppen arra épül, hogy megnevezze, kik lehetnek a vesztesei az adott intézkedéseknek.

Hasonlóan vélekedett a Tisza Párt javára nemrég visszalépő Második Reformkor elnöke is.

Vona Gábor egy Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott:

a választások előtt két hónappal ezt célszerű inkább csak egy kampányeseménynek tekinteni, mint igazi kormányprogramnak.

A Jobbik egykori elnöke úgy látja: az elénk táruló jövőkép lényegében „egy cukorszirupba mártott nyalóka”, amely „annyira édes, hogy már émelyítő”.

Vona Gábor szerint a kampányanyag megfelel a szavazatmaximalizálás céljának, de hiányzik belőle az érdemi alkotmányos, médiapolitikai és gazdasági vízió.

Mint arról a közmédia is beszámolt, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a Működő és emberséges Magyarország című programjának online tartott ismertetőjében szombaton azt mondta: az ország felemelkedését és a társadalom minden tagjának előrelépését fogják szolgálni, politikájuk alapja, hogy „mindannyian szeretjük a hazánkat és mindannyian magyarok vagyunk.”

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szombaton a Facebook-oldalán a meghirdetett programra úgy reagált: a Tisza választási kamuprogramot hirdetett.

A valódi programjukat Brüsszelből kapják, abban a háború támogatása, Ukrajna finanszírozása, adóemelések, az orosz energia kivezetése és a rezsicsökkentés eltörlése szerepel.

A kormánypárti politikus felidézte: korábban saját maguk vallották be, hogy a választások előtt megpróbálják eltitkolni a valódi programjukat, mert ha kiderülne, megbuknának. „Kétszínűség, amit csinálnak” – fogalmazott.

A Tiszában nagyon sokan gondolják úgy, hogy Magyar Péter nem alkalmas az ország vezetésére – állítja Csercsa Balázs volt tiszás vezető

Januárban Csercsa Balázs a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem folytatja a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetését, és önkéntesként sem vesz részt a párt tevékenységében, ugyanis indoklása szerint nem értett egyet a párt céljaival és módszereivel. A történész, bibliakutató kedd reggel a közmédiában többek között részletesen beszélt kilépésének okairól, kiemelve a Tisza Párt kétszínű kommunikációját. Emellett Magyar Péter valódi személyiségét is kifejtette, aki azóta perrel is megfenyegette őt.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)