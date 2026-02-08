Koncertje után rabolták el a X-Faktor Adria győztesét, 20 000 eurós váltságdíjat követeltek

Elrabolták Daniel Kajmakoszki északmacedón énekest a szombat esti belgrádi fellépését követően – közölte a szerb sajtó vasárnap.

Nem hivatalos információk szerint az X Factor Adria című tehetségkutató első évadának 42 éves győztesét többen kényszerítették be egy gépkocsi csomagtartójába, megkötözték, majd a vajdasági Rumába szállították. A beszámolók szerint az emberrablókat a közlekedési rendőrség állította meg, járművük szalagkorlátnak ütközött, ezt követően az elkövetők elmenekültek.

A Blic című belgrádi napilap közölte: az elrabolt énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy

elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek. Az elkövetők húszezer eurós (7,57 millió forint) váltságdíjat követeltek

Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért.

Kiemelt kép: Daniel Kajmakoszki – Fotó: Facebook