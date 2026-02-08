India lemond az orosz kőolajról, az USA megszüntette az országra kivetett büntetővámot

Az Egyesült Államok szombattól megszüntette az Indiára az orosz kőolaj importja miatt korábban kivetett büntetővámot.

Az intézkedést Donald Trump amerikai elnök pénteken aláírt rendelete részletezte, amelynek értelmében szombattól nem kell megfizetni a tavaly augusztusban kirótt 25 százalékos vámot, mert annak kiváltó okaira India választ adott.

Az indoklás szerint India elkötelezte magát az orosz forrásból származó kőolaj közvetlen és közvetett importjának megszüntetése mellett, és vállalta, hogy a jövőben az Egyesült Államokból szerez be energiahordozókat, valamint további 10 évvel meghosszabbította védelmi együttműködését az Egyesült Államokkal.

A Fehér Ház szintén pénteken jelentette be, hogy az Egyesült Államok és India véglegesítette a két ország átmeneti kereskedelmi megállapodását. A közleményből kiderül, hogy az egyezség értelmében az Egyesült Államok 25-ről 18 százalékra mérsékli az Indiából származó termékek után fizetendő vámot, és külön kedvezményes vámot alkalmaz majd bizonyos járműalkatrészek importjára.

India a megállapodás részeként azt vállalta, hogy fokozatosan eltörli vagy csökkenti minden amerikai iparcikk vámját, valamint az Egyesült Államokból származó élelmiszerek és mezőgazdasági áruk széles körére is vámmentességet vagy alacsonyabb vámot vállalt.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök – MTI/EPA/Jim Lo Scalzo