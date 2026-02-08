Hankó Balázs: Tíz gyerekből nyolc házasságban születik

A kormány családpolitikájának köszönhetően tíz gyerekből nyolc házasságban születik – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője vasárnap Gödöllőn.

Hankó Balázs a KétIgen Alapítványnak a házasság hetére szervezett rendezvényén elmondta, hogy a kormány számára a társadalom alapegysége a család.

A kormány a családokban hisz és a családokat építi. „Ha 2010-et nézzük, akkor 35 ezren házasodtak össze, a tavalyi évben a házasságkötések száma 46 ezer volt”, ami 31 százalékos emelkedés. „Volt ez erősebb is a Covid idejében, akkor dupláztunk”

– tette hozzá a miniszter.

A tárcavezető beszélt arról, hogy a válások száma az elmúlt időszakban 26 százalékos csökkenést mutatott, 24 ezerről 18 ezerre. Hozzátette, az idei Házasság Hetének a mottója a hűség szabadsága. „Amikor a kormány segíti és támogatja a családokat, akkor természetesen ott vannak azok a szervezetek, azok a családszervezetek, azok az alapítványok, mint a KétIgen Alapítvány is, amely segít megőrizni házasságunkat, amely segít megőrizni családunkat” – tette hozzá Hankó Balázs.

A KétIgen Alapítvány, a szervezet hivatalos oldalán azt írja saját tevékenységéről, hogy „pár- és családterápiában jártas szakemberek segítségével dolgoz ki párkapcsolat-gazdagító műhelyeket, programokat, amelyek segítenek a férfi-nő pároknak jobban elmélyíteni a kapcsolatukat, örömtelibbé tenni azt és ezáltal megelőzni a párkapcsolati elhidegülést. A prevenció befektetés a tartós, boldog párkapcsolatodba.”

A kiemelt kép illusztráció – Fotó: Shutterstock