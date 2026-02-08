Háborúra készülünk, 2030-ra Európának készen kell állnia - jelentette ki a francia vezérkari főnök

Franciaországnak

„el kell fogadnia, hogy elveszíti gyermekeit”, ez feltétlenül szükséges a moszkvai rezsim legyőzéséhez

– szögezte le tavaly novemberben Fabien Mandon vezérkari főnök a francia polgármesterek országos kongresszusán. Szavai országos döbbenetet váltottak ki, míg az elhangzottak kapcsán éles hangon tiltakoztak a parlamenti pártok képviselői.

Most egy haditengerészeti konferencián mondott beszédet, amelyben kifejtette, hogy

„ma háborúra készülünk”, és Franciaországnak, valamint szövetségeseinek figyelembe kell venniük, hogy ez a háború a közeljövőben fog kitörni, és a francia hadseregnek 2030-ra készen kell állnia erre.

Akárcsak novemberben, most is Oroszországot nevezte meg a háború veszély legfőbb forrásakánt.

Kiemelt kép: Fabien Mandon francia vezérkari főnök – Forrás: X