Drogot termesztett egy komlói férfi – 21 tő kannabiszt foglaltak le – VIDEÓ

A komlói rendőrök egy helyi férfival szemben folytatnak eljárást, miután a házában kábítószergyanús növényeket találtak – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Mecsek kommandósai február 3-án csaptak le az ingatlanra, miután felmerült a gyanú, hogy a 39 éves férfi tiltott tevékenységet folytat – közölte a Police.hu.

A helyszíni kutatás során a nyomozók 21 tő cannabist, droggyanús növényi származékot és termesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Ellene kábítószer-birtoklás miatt nyomoz a Komlói Rendőrkapitányság.

A hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a kábítószer-termesztéssel és -terjesztéssel kapcsolatos jogsértések felderítésére, és továbbra is következetesen lépnek fel a hasonló bűncselekmények ellen.

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy kábítószerrel kapcsolatos jogsértésről névtelenül is bejelentést lehet tenni a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111) vagy a 112-es segélyhívón.

