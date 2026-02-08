Brutálisan bántalmaztak egy 14 éves lányt Pápán – két tinédzsert őrizetbe vettek

Többször is brutálisan bántalmazott két fiatalkorú lány egy 14 éves iskolást Pápán, az eseteket ráadásul videóra is vették. A támadások három nap alatt összesen négy alkalommal történtek, a sértett koponya- és arcsérüléseket szenvedett.

A Tények riportja szerint a két tinédzser előre kitervelte a bántalmazásokat: egy alkalommal egy sikátorba csalták az áldozatot, ahol megpofozták, majd a fejét egy kőfalba verték. A lány hiába próbált elmenekülni, és egy fiú ismerőse is sikertelenül próbálta megakadályozni az erőszakot. A támadások indítéka az volt, hogy a sértett – a támadók állítása szerint – szidalmazta az anyjukat.

Az áldozat édesanyja elmondta: lánya sokáig titkolta a történteket a család előtt. Amikor az esetek kiderültek, megpróbálta személyesen rendezni a konfliktust a támadók édesanyjával. Később azonban az egyik bántalmazó testvére – állítólag bűntudatból – elküldte neki a támadásokról készült videófelvételeket, ami az anyát sokkolta.

A rendőrség egyelőre az egyik bántalmazásról adott ki hivatalos tájékoztatást. Közlésük szerint egy 15 és egy 16 éves lány előre kitervelten egy sétányhoz csalta a fiatalabb lányt, ahol előbb fenyegették és szidalmazták, majd bántalmazták.

A két fiatalkorú elkövetőt őrizetbe vették, kihallgatták, és a hatóság kezdeményezte letartóztatásukat. Az ügyben a nyomozás folyamatban van.

Kapcsolódó tartalom Többéves börtönbüntetést kaptak egy fiatal lányt prostitúcióra kényszerítő család tagjai A főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)