Az exit poll felmérés szerint a japán választáson a kormánypárt többséget szerez az alsóházban

A Kyodo News japán hírügynökség exit poll felmérése szerint a Takaicsi Szanae miniszterelnök vezette Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) a vasárnapi választásokat követően bizonyosan megszerzi a képviselőházi mandátumok többséget.

A jobbközép Japán Megújulás Párttal koalíciót alkotó LDP a felmérés szerint legalább 233 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban, ami növekedést jelent a választások előtti 198 mandátumhoz képest.

A kormánykoalíció várhatóan 261 mandátumot szerez a hatalmas befolyással rendelkező kamarában, ami elhárítja a törvényhozási programjának megvalósítását gátló egyik legfontosabb akadályt.

Az Alkotmányos Demokrata Párt (CDP) és a Komeito párt, amely ellenzéki koalíciót hozott létre Centrista Reformszövetség néven januárban, az exi poll kutatás szerint jelentős számú mandátumot fog veszíteni.

A szavazóhelyiségek helyi idő szerint este 8 órakor zártak be.

A 465 képviselői hely sorsa közül 289 egyéni választókerületekben, 176 pedig arányos képviseleti rendszerben dől el.

Trump nyíltan kiállt a miniszterelnök mellett a japán választási hajrában

Ahogyan arról a hirado.hu vasárnap délelötti cikkében is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök a japán választási kampány utolsó napjaiban nyílt támogatásáról biztosította Sanae Takaichi japán miniszterelnököt – olyan egyértelmű formában, amire a modern politikában ritkán akad példa. A Takaichi melletti kiállás szinte egyidőben történt az Orbán Viktor magyar miniszterelnök melletti határozott kiállással.

Kiemelt kép: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök, a kormányzó Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetője (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Kim Kjung Hun)