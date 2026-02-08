Az exit poll felmérés szerint a japán választáson a kormánypárt többséget szerez az alsóházban

A jobbközép Japán Megújulás Párttal koalíciót alkotó LDP a felmérés szerint legalább 233 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban, ami növekedést jelent a választások előtti 198 mandátumhoz képest.
A kormánykoalíció várhatóan 261 mandátumot szerez a hatalmas befolyással rendelkező kamarában, ami elhárítja a törvényhozási programjának megvalósítását gátló egyik legfontosabb akadályt.
Az Alkotmányos Demokrata Párt (CDP) és a Komeito párt, amely ellenzéki koalíciót hozott létre Centrista Reformszövetség néven januárban, az exi poll kutatás szerint jelentős számú mandátumot fog veszíteni.
A szavazóhelyiségek helyi idő szerint este 8 órakor zártak be.
A 465 képviselői hely sorsa közül 289 egyéni választókerületekben, 176 pedig arányos képviseleti rendszerben dől el.
Trump nyíltan kiállt a miniszterelnök mellett a japán választási hajrában
Ahogyan arról a hirado.hu vasárnap délelötti cikkében is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök a japán választási kampány utolsó napjaiban nyílt támogatásáról biztosította Sanae Takaichi japán miniszterelnököt – olyan egyértelmű formában, amire a modern politikában ritkán akad példa. A Takaichi melletti kiállás szinte egyidőben történt az Orbán Viktor magyar miniszterelnök melletti határozott kiállással.
Kiemelt kép: Takaicsi Szanae japán miniszterelnök, a kormányzó Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetője (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Kim Kjung Hun)