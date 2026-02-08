A baloldali spanyol kormány migránsbarát politikáját dicsérte az ifjabbik Soros

Soros György fia bőszen méltatta a spanyol miniszterelnököt, aki szerint Európának szüksége van a bevándorlókra. Alexander Soros szerint több Pedro Sanchezre lenne szükség.

A TV2 a Tények című hírműsorának online felületén emlékeztetett, hogy a spanyol miniszterelnök és a baloldali politikai elit nemrég egy olyan tervvel állt elő, ami alapján több mint nyolcszázezer migráns kap jogi státuszt, ami lényegében az állampolgárság előszobáját jelenti. Pedro Sanchez nemrég egy véleménycikket is közzétett, amelyben arról írt, hogy miért van szüksége Európának a bevándorlókra, Alexander Soros pedig nem is volt rest megdicsérni a politikust.

Kapcsolódó tartalom Az ötszázezer legalizált migráns Spanyolországban valójában legalább kétmillió A közösségi médiában már most Spanyolországba utazásra buzdító üzenetek terjednek.

Soros György fia bőszen méltatta a spanyol miniszterelnököt, aki szerint Európának szüksége van a bevándorlókra. Alexander Soros szerint több Pedro Sanchezre lenne szükség.

A milliárdos spekuláns Soros György fia közösségi oldalán méltatta Pedro Sanchezt, miután Spanyolországban több mint nyolcszázezer migráns kap majd jogi státuszt. Ez a lépés lényegében az állampolgárság előszobája.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök megmutatja, milyen az igazi vezetés! Ahelyett, hogy elfutna a társadalom legfontosabb kérdései elől, szembenéz velük józan politikával – elvi alapokon nyugvó és pragmatikus egyaránt. Több hozzá hasonló választott vezetőre van szükségünk!

– írta bejegyzésében Alexander Soros.

Spanish PM Pedro Sanchez showing us what real leadership looks like! Instead of running away from society’s most important issues, he confronts them head on with sound policy — both principled and pragmatic. We need more elected leaders like him! https://t.co/T2iFiM7Moa — Alex Soros (@AlexanderSoros) February 5, 2026

A spanyol baloldal képviselői egyre kendőzetlenebbül szorgalmazzák a tömeges bevándorlást és a migránsok politikai jogainak kiterjesztését. Egy vezető Podemos-politikus nemrég odáig ment, hogy nyíltan üdvözölte az általa kívánatosnak tartott „népességcserét”. A spanyol baloldali Podemos párt egyik legismertebb politikusa, Irene Montero egy rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte Spanyolországnak több bevándorlóra van szüksége.

A 37 éves képviselő a lelkes közönség előtt azt mondta: reméli, hogy a bevándorlás „megszabadítja Spanyolországot a fasisztáktól és a rasszistáktól”.

A spanyol balközép kormány a múlt héten bejelentette, hogy mintegy 840 ezer, jelenleg papírok nélkül az országban tartózkodó migráns számára biztosítana legális státuszt. A program kidolgozásában a Podemos is részt vett, bár a párt 2023 novembere óta már nem tagja a kormánykoalíciónak. A radikális baloldali párt közleményében sürgős szociális igazságossági intézkedésnek nevezte a lépést, amely szerintük százezrek alapvető jogait ismeri el.

Kiemelt kép: Soros Alexander és Soros György (Forrás: Alexander Soros FB oldala)