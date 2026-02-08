A baloldal a választási csalás mítoszát építi - figyelmeztet az Alapjogokért Központ

Az elmúlt időszakban a kutatási trendek a jobboldal erősödését jelzik, míg a Brüsszelnek való megfelelési vágy miatt a Tisza egyre inkább belebonyolódik az Ukrajnával, illetve az adóemelésekkel kapcsolatos hazugságaiba, és ezzel lejtmenetbe is került. Ezért a baloldal elkezdett építeni egy régi-új történetet, a „választási csalás” mítoszát – írta az Alapjogokért Központ vasárnap közzétett elemzésében.

Az elemzés szerint a „jogilag (is) teljesen vállalhatatlan kampány” előkészíti a magyarázatot a Tisza választási vereségére, mozgósítási keretet jelent az azt követő zűrzavarkeltéshez, valamint „jogi” hivatkozási alap lehet majd Brüsszelnek a választási eredmények hivatalos megkérdőjelezéséhez és a jelenleginél is intenzívebb nyomásgyakorláshoz.

Az Alapjogokért Központ elemzői rámutatnak:

a mostani mítoszépítésből kitűnik, hogy annak „sűrűsödési pontja” Magyar Péter év eleji megnyilvánulásai „alkotmányos puccsról, berepülő drónokról és önmerényletekről”. Ezt azonban több hónapos dezinformációs kampány övezi: csak szeptember óta 172 tartalom jelent meg a baloldali nyilvánosságban „választási csalás” tematikájában, tehát átlagosan minden napra jutott több mint egy. „Választási szakértők”, „civil szervezetek” és a Tisza részéről mindezek kifejtése és felfuttatása jelenleg is zajlik az elemzés szerint.

Az Alapjogokért Központ a „baloldali mítoszépítési projekt” kapcsán megjegyezte, hogy az minden jogi alapot nélkülöz, kiemelkedő hasonlóságokat mutat a korábbi választások előtt lezajlott hasonló kampányokkal, valamint épp azok valósítják meg, akik valóban terveket gyártottak és gyártanak a jogállam lebontására.

A verseny kezdete előtt már hangoztatott „csalásvád” igazából arra enged következtetni, hogy az induló maga is alacsony valószínűséget lát a saját sikerére – írták az elemzésben.

Az Alapjogokért Központ kifejtette:

a Tisza a jelek szerint előzetesen készülhet arra, hogy veresége esetén csalást kiáltva megtámadja a választás eredményét, ilyen módon megágyazva egy még intenzívebb uniós beavatkozásnak Magyarország ellen. Az Európai Bizottság már kialakította és növekvő mértékben alkalmazza azokat a magyar alkotmányos identitást és a szubszidiaritás elvét is súlyosan sértő eszközöket, amelyekkel a „jogállamiság sérelmének” alaptalan vádjára hivatkozva szankcionálja az országot a szuverenitást védelmező kiállása miatt. Az eddigi tapasztalatok fényében prognosztizálható, hogy a Fidesz-KDNP újabb győzelme esetén ismét ezekhez, vagy még erőteljesebb módszerekhez nyúl majd a testület

– fogalmaztak.

Az Alapjogokért Központ szerint a választási csalásra vonatkozó állítások azért is ellentmondásosak, mert éppen azok terjesztik ezeket a vádakat, akik évek óta igazolható módon jogsértésekre készülnek az Alaptörvény és a magyar közjogi rendszer megváltoztatása érdekében. Magyar Péter maga is beszélt több közjogi méltóság azonnali, nyilvánvalóan jogszerűtlen menesztéséről, miközben a Tisza „szakértői” régóta szorgalmazzák az egyszerű többséggel történő alkotmányozást, a „jogállamiság felfüggesztését a jogállamiság helyreállítása érdekében,” valamint a jogfolytonosság megtörésének szükségességét – írták.

Az elemzésben kifejtették: a látványos hazai és nemzetközi összehangoltság, a megszólaló szereplők szerteágazó háttere is arra enged következtetni, hogy szisztematikusan szervezett, tudatos narratíva-építésről van szó, amely egyetlen célt szolgál, a Tisza választási veresége esetére felkészülve a 2026-os országgyűlési választások eredményének előzetes delegitimálását, megkérdőjelezését.

A legendaépítés egyrészt már előre magyarázza a várható baloldali vereséget a felelősség hárításával, másrészt pedig zűrzavar keltésével megágyaz az eredmény megtámadásának, a választások legitimitása megkérdőjelezésének, és végső soron egy jóval fokozottabb brüsszeli beavatkozásnak – közölte az Alapjogokért Központ.

Brüsszel stratégiája Magyar Péter veresége esetére abból áll, hogy a már előre felépített csalásmítoszra hivatkozva megkérdőjelezik a választás tisztaságát, majd a saját vádjaikon felbuzdulva újabb és újabb eljárásokkal, szankciókkal gyakorolnak nyomást Magyarországra – tették hozzá.

„Nem tekinthetjük ezért veszélytelennek azt, ami történik. Hazánk a bizonytalan, folyamatosan változó világban régóta a béke szigete. Legyen szó bevándorlásról, háborúról vagy nagyhatalmi konfliktusokról, mindeddig képesek voltunk elkerülni a legnagyobb veszélyeket. Az a bizonytalanság, destabilizáció és viszály, amit a csalás mítoszának gátlástalan terjesztése eredményezhetne, azzal fenyegetne, hogy mindezeket az eredményeket fel kell adni”

– fogalmaztak az elemzésben.

Az Alapjogokért Központ szerint további kockázatot jelent az a sajtóban megjelent hír, amely szerint a Tisza Párt telefonos alkalmazásának regisztrált felhasználói között aktív bírók is megtalálhatók. Aggasztónak nevezték a gyanút, amely szerint az elsöprő többségében tisztességes és valóban pártatlan bírói kar néhány tagja nem érzi magára nézve kötelezőnek az Alaptörvény rendelkezését, és a Tisza Párt javára elfogult ítélkezési tevékenységtől sem riadna vissza.

„Ez, és a jogellenes hatalomgyakorlásra vonatkozó baloldali tervek jelentenek valódi kockázatot Magyarország számára, nem a képzeletben létező választási csalás” – hangsúlyozták az elemzésben.

A magyar választási rendszer egy kipróbált, jól működő és jogi garanciákkal alaposan körülbástyázott gépezet. Ezt ma már nem csupán a jogi szabályok és az elmúlt választásokon szerzett tapasztalatok, de az ellenzéki szavazatszámlálók is megerősíthetik. Aki tehát, különösen a választás előtt, csalást emleget, arról nyilvánvaló, hogy szándéka nem a magyar demokrácia védelme, hanem a baloldal bármi áron, akár demokratikus legitimáció nélkül történő hatalomra juttatása – fogalmazott az Alapjogokért Központ.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)