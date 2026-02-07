Vlagyimir Putyin három nap alatt szétzúzta a NATO-t – letesztelték, mi lenne, ha Oroszország megtámadná Európát

Egy háborús szimulációból kiderült, hogy Németország cselekvőképtelen lenne, ha Oroszország rátámadna az Európai NATO-tagállamokra. A hadijátékon – amelyet a német hadsereg végzett a Hamburgi Egyetemen – Vlagyimir Putyin Oroszországa mindössze három napig lefolyása alatt szétzúzva a katonai szövetséget.

A szimulációban ~ amelyet a német Die Welt és a Helmut Schmidt Egyetem Wargaming Center szervezett –

az orosz erők három nap alatt elfoglalták a NATO keleti szárnya gyengepontjának tartott Suwalki-folyosót, amely a szövetség egyetlen szárazföldi folyosója a balti államok felé.

A hadijátékban a német kormány kezdetben szankciókkal és felkészülő lépésekkel reagált az orosz támadásra, nem pedig közvetlen katonai erővel, és végignézték, ahogy az orosz erők elfoglalták a Suwalki-folyosót, elvágva ezzel a Litvániát, Lettországot és Észtországot a szövetségesektől.

Így győzött Oroszország

A szimuláción 16 korábbi magas rangú tisztségviselő és biztonsági szakértő vett részt, akik egymástól függetlenül cselekedtek és bújtak a szereplők bőrébe.

A forgatókönyv 2026 októberében játszódott, egy fiktív ukrajnai fegyverszünet megkötése után.

A hadijátékon a moszkvai vezetés először egy „humanitárius válságot” kreált Kalinyingrádban, azt állítva, hogy Litvánia blokkolja az exklávé ellátását. Ezután Litvánia lezárta a határait, mire Vlagyimir Putyin – akit Alekszandr Gabujev, a Carnegie Russia Eurasia Center igazgatója játszott el a szimuláción – katonai lépésekbe kezdett, és megtámadták Litvániát.

A német csapat – amelynek tagjai között volt Eberhard Zorn, a Bundeswehr volt főfelügyelője és Roderich Kiesewetter parlamenti képviselő voltak – konszenzusépítéssel és az eszkalációval kapcsolatos aggodalmakkal reagált. A lengyel kormány mozgósított, de nem avatkozott be a litvánok oldalán, az Egyesült Államok pedig szintén nem lépett közbe.

„Még csak nem is készültek fel egy ilyen forgatókönyvre”

– mondta Gabujev a Meduzának. Közlése szerint az orosz csapat célja a „NATO megosztása” volt, és ezt úgy sikerült elérnie, hogy gyorsabban teremtett katonai realitásokat, mint ahogy azokra a szövetség reagálni tudott.

Kiemelt kép: az orosz elnöki sajtószolgálat által közzétett felvételen Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatást tesz az orosz hadsereg Nyugati Csoportjának egyik parancsnoki állomásán egy meg nem nevezett helyszínen 2025. november 20-án. MTI/EPA/Orosz elnöki sajtószolgálat.