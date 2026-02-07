Videón a pécsi autórongáló: kilenc járműben tett kárt egy nő az éjszaka közepén

A Pécsi Rendőrkapitányság videófelvételt tett közzé egy eddig ismeretlen személyről, aki december 28-án hajnalban Pécsett több parkoló autót is megrongált.

A rendőrség tájékoztatása szerint a rongálás 2 és 3 óra között történt az Apáca utcában, ahol az elkövető összesen kilenc jármű visszapillantó tükrét rúgta le – közölte a HVG.

A támadássorozatot követően a Szent István téren keresztül a Barbakán tér irányába távozott. A keletkezett kár meghaladja az 500 ezer forintot.

A közzétett felvételen látható személy mozgása bizonytalan, többször elesik, ennek ellenére folytatja a rongálást. A rendőrség gyanúja szerint az elkövető egy nő.

A hatóság kéri, hogy aki a videón látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen.

