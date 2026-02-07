Végső búcsú Ai-tól, a különleges intelligenciájú csimpánztól

Negyvenkilenc éves korában elpusztult Ai, a világszerte ismert nőstény csimpánz, amely kivételes értelmi képességeivel jelentős szerepet játszott az állati és az emberi intelligencia kutatásában – közölték a kiotói egyetem kutatói.

Az Ai nevű főemlős több mint száz kínai írásjelet, a latin ábécé betűit, valamint az arab számokat is képes volt felismerni. A kutatások szerint nullától kilencig azonosította a számokat, emellett tizenegy különböző színt is meg tudott különböztetni – közölte az Index.

A csimpánz számos tudományos vizsgálatban vett részt, amelyek a főemlősök tanulási képességeit és memóriáját vizsgálták. Képességeiről több tudományos publikáció is született, köztük a Nature című rangos szaklapban. A médiában gyakran emlegették „csodacsimpánzként.”

A kiotói egyetem kutatói közleményükben kiemelték:

Ai rendkívül kíváncsi természetű volt, és mindig aktívan működött közre a vizsgálatok során. A vele végzett kutatások jelentősen hozzájárultak a csimpánzok értelmi képességeinek jobb megértéséhez, és fontos alapot teremtettek az emberi gondolkodás evolúciójának feltárásához.

Ai 1997-ben érkezett Nyugat-Afrikából Japánba, a kiotói egyetem főemlőskutató központjába.

JAPAN: Ai, a renowned female chimpanzee celebrated for her intelligence, died last week. Over decades, she played a pivotal role in advancing primate research, particularly in studies of perception, learning, and memory. Ai was 49.. 📹 NHKpic.twitter.com/RuoljjpKrQ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 15, 2026

Az évek során egy utódja született, akinek bevonásával a kutatók azt vizsgálták, hogy a kognitív képességek milyen mértékben öröklődnek a csimpánzoknál.

