Végső búcsú Ai-tól, a különleges intelligenciájú csimpánztól

Az Ai nevű főemlős több mint száz kínai írásjelet, a latin ábécé betűit, valamint az arab számokat is képes volt felismerni. A kutatások szerint nullától kilencig azonosította a számokat, emellett tizenegy különböző színt is meg tudott különböztetni – közölte az Index.
A csimpánz számos tudományos vizsgálatban vett részt, amelyek a főemlősök tanulási képességeit és memóriáját vizsgálták. Képességeiről több tudományos publikáció is született, köztük a Nature című rangos szaklapban. A médiában gyakran emlegették „csodacsimpánzként.”
A kiotói egyetem kutatói közleményükben kiemelték:
Ai rendkívül kíváncsi természetű volt, és mindig aktívan működött közre a vizsgálatok során. A vele végzett kutatások jelentősen hozzájárultak a csimpánzok értelmi képességeinek jobb megértéséhez, és fontos alapot teremtettek az emberi gondolkodás evolúciójának feltárásához.
Ai 1997-ben érkezett Nyugat-Afrikából Japánba, a kiotói egyetem főemlőskutató központjába.
Az évek során egy utódja született, akinek bevonásával a kutatók azt vizsgálták, hogy a kognitív képességek milyen mértékben öröklődnek a csimpánzoknál.
