Ukrán dróntámadás ért egy orosz rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemet

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) dróncsapást mért egy rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemre az oroszországi Tveri területen – közölte szombaton az UNN ukrán hírügynökség SZBU-forrásokra hivatkozva.

Az SZBU egyik tisztségviselőjének közlése szerint a dróncsapás nagy kiterjedésű tüzet okozott az üzemben, ahol a H-55 és H-101 típusú cirkálórakétákhoz használt rakétahajtóanyag-összetevőket, valamint dízel- és repülőgép-üzemanyagokhoz szükséges adalékanyagokat állítanak elő. A tisztségviselő hangsúlyozta: „Még egy átmeneti leállás is megnehezíti a rakéta-hajtóanyag gyártását, és csökkenti az ellenség képességét arra, hogy fenntartsa városaink folyamatos támadását”.

Az UNN azt írta, hogy a támadást az SZBU „Alfa” műveleti központjának drónjai hajtották végre. A találatokat követően nagy tűz ütött ki az üzem területén, amelyet a NASA műholdas tűzfigyelő rendszere is rögzített.

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) alá tartozó Dezinformációellenes Központ vezetője Telegram-csatornáján azt írta: a Redkino településen működő üzem az orosz védelmi minisztérium új fegyverrendszereinek ellátási láncában szerepel, és a rakétahajtóanyag-összetevők mellett dízel- és repülőgép-üzemanyagokhoz használt vegyi anyagokat is gyárt.

A redkinói üzem az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és több más ország szankciós listáján szerepel, és fontos láncszem az orosz manőverező robotrepülőgépek előállításában.

A helyi hatóságok közlése szerint február 7-én hajnalban, 3:28-kor egy pilóta nélküli légi jármű becsapódása miatt keletkezett tűz a létesítmény területén. Orosz sajtóbeszámolók szintén tűzről számoltak be, és megerősítették, hogy a redkinói üzemet dróncsapás érte. A helyszín közeléből készült felvételek szerint a becsapódást követően több kisebb tűz is kialakult.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/AP/Ukrán 65. gépesített dandár/Andrij Andrijenko