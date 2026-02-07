Több ezer adathalász SMS-t küldtek naponta – három csalót fogtak el Budapesten – VIDEÓ

Az MVM Next Zrt. nevével visszaélve, valótlan befizetésekre hivatkozva csaltak ki személyes és bankkártyaadatokat adathalász SMS-ekkel azok a külföldi elkövetők, akiket a somogyi rendőrök Budapesten fogtak el – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A kibernyomozók információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt folytatnak eljárást három francia állampolgár ellen. A 19, valamint két 23 éves férfit február 3-án érték tetten egy fővárosi luxusapartmanban, miközben éppen adathalász üzeneteket küldtek szét nagy mennyiségben – közölte a Police.hu.

A gyanúsítottakat a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevetési egysége fogta el, majd Kaposvárra szállították őket, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Az elkövetőktől a rendőrök számos mobiltelefont, SIM-kártyát, márkás ruházati cikkeket, valamint közel 8,5 millió forint készpénzt foglaltak le.

A nyomozás eddigi adatai szerint

a csalók naponta több ezer SMS-t küldtek szét, és a bűncselekménynek több száz sértettje lehet. Az elkövetőket bűnügyi őrizetbe vették, letartóztatásukat kezdeményezték, amelyet a Siófoki Járásbíróság február 6-án elrendelt.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az online csalások elkerülése érdekében senki ne kattintson ismeretlen forrásból érkező linkekre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártyaadatait. A hatóság hangsúlyozza: a rendőrség közigazgatási eljárásokban kizárólag írásbeli határozatban szab ki bírságot, és e-ügyintézési portáljuk csak a hivatalos honlapcím közvetlen beírásával érhető el.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelten foglalkozik az online csalások felderítésével és megelőzésével. Az internetes visszaélésekkel kapcsolatos további hasznos tanácsok és információk a KiberPajzs oldalon érhetők el.

