Titkok, tiltott vágyak és végzetes döntések – a szereplők szerint ezért lesz a nézők kedvence a Duna új török sorozata

Új, világszerte nagy sikerrel vetített török sorozat érkezik a Dunára: február 11-től a Fekete szív – A Sansalan család titka bővíti a csatorna hétköznap esti kínálatát. A tavaly Kappadókiában forgatott, friss széria egy feldolgozhatatlannak látszó családi drámáról mesél. A török filmipar milliók által rajongott két színésznője, Leyla Tanlar és Hafsanur Sancaktutan exkluzív interjúban meséltek arról, miért lehet a nézők kedvence a történet.

A Duna az elmúlt években több alkalommal vetített kortárs török telenovellát, amelyek sikerét a nézettségi adatok is igazolták. Az érzelmes családi történetek és a hagyományos értékek központi szerepe rendre megszólítja a hazai közönséget. Ebbe a sorba illeszkedik a február 11-től látható Fekete szív – A Sansalan család titka (eredeti címén: Siyah Kalp) is, amely egyszerre ígér szívfacsaró erkölcsi dilemmákat és szenvedélyes szerelmi bonyodalmakat.

A 2025-ös török családi drámában egy rég elhallgatott titok felszínre kerülése forgatja fel a népes kappadókiai famíliát. A történet középpontjában Sumru (Ece Uslu) áll, aki fiatalon elhagyta ikreit, majd később a befolyásos Sansalan család feje, Samet (Burak Sergen) felesége lesz. Amikor az árván maradt ikerpár, Nuh (Aras Aydin) és Melek (Hafsanur Sancaktutan) rájön valódi származásukra, Kappadókiába utaznak, és jelenlétük alapjaiban rengeti meg a család évszázados rendjét. Nuh hamar érzelmeket táplál a titokzatos Sevilay iránt (Leyla Tanlar), míg Melek Samet első házasságából született fiához, Cihanhoz (Burak Tozkoparan) kerül közel. A tiltott szerelmek, az erkölcsi dilemmák és a múlt bűnei egyre veszélyesebb konfliktusokat szülnek a Sansalanok zárt világában.

A Sevilayt alakító Leyla Tanlar exkluzív interjúban mesélt a karakter összetettségéről. Mint fogalmazott, Sevilay „egészen addig az édesanyja boldogságát helyezte a saját vágyai elé, amíg teljesen össze nem roppant”, számára pedig színészként az volt a legizgalmasabb, ahogyan a lány megerősödik, és elkezdi kézbe venni a saját életét. A színésznő szerint a sorozatban bemutatott patriarchális közeg sokszor belső lázadást váltott ki belőle a forgatások alatt. „Egyes jeleneteknél erősen dolgozott bennem az ellenállás” – árulta el a 28 éves török színésznő, aki a Megtört szívek című sorozatból lehet ismerős a nézőknek. Leyla Tanlar nemcsak a képernyőn, a közösségi médiában is népszerű: több mint kétmillió követője van.

Melek karakterét Hafsanur Sancaktutan kelti életre, aki szerint a sorozat egyik legerősebb üzenete, hogy mennyire fontos az ember életében a kiegyensúlyozott testvéri kötelék. „Nuh és Melek számára a család hiánya meghatározó seb, számomra pedig az édesapámmal való kapcsolatom volt az egyik legfontosabb kötelék az életemben” – mondta a színésznő. A Melek és Cihan közötti, tragikus fordulatokkal teli szerelmi szál különösen megterhelő volt számára. Szerinte karaktere történetének egyik legmegrázóbb pillanata az, amikor szemtől szemben áll a férfival, akit szeret, majd végzetes tettre szánja el magát. „Amikor egy nő idáig jut, óhatatlanul felmerül a kérdés, mennyire mélyen lehet sérült” – fogalmazott, hozzátéve: a szerelem sokszor olyan végletekbe sodorja az embert, amelyek kívülről ép ésszel felfoghatatlannak tűnnek. A 25 éves török színésznő ugyancsak a közösségi média ünnepelt sztárja, szintén kétmilliós követői bázissal.

A sorozat sikerének egyik kulcsa a szereplők szerint az egyetemes emberi érzelmek hiteles ábrázolása. Leyla Tanlar úgy látja, a török sorozatok azért népszerűek világszerte, mert örömről, fájdalomról, szenvedésről és a megváltás iránti vágyról mesélnek – mindarról, ami az élet valósága. Ehhez pedig Kappadókia különleges látványvilága is erős atmoszférát ad. „Varázslatos, mesébe illő hely, még ha kilenc hónapot forgatni az otthontól távol nem is könnyű” – tette hozzá.

Fekete szív – A Sansalan család titka – február 11-től hétköznaponként 18:55-től a Dunán.

Fotó: Tims B Stüdyo Film