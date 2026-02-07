Szirénázó mentő gázolt el egy 13 éves lányt Pécsen

Megkülönböztető jelzést használó mentőautó ütött el egy gyermeket péntek este a Zsolnay Vilmos úton. A lányt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Péntek este súlyos közlekedési baleset történt Pécsen: egy riasztásra haladó mentőautó elütött egy 13 éves lányt a Zsolnay Vilmos úton található gyalogátkelőhelyen. A jármű fény- és hangjelzést használva közlekedett, amikor a gyermek az útra lépett.

Az Országos Mentőszolgálat a Bama.hu megkeresésére közölte, hogy a mentőautót sürgős esethez küldték, és szolgálati jelzéseit bekapcsolva haladt, amikor a baleset bekövetkezett.

A lány súlyosan megsérült, a mentők a helyszínen stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították.

A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják – írja a Bama.hu. A hírportál felidézte azt is, hogy alig egy héttel korábban szinte ugyanazon a szakaszon két jármű ütközött össze, akkor egy autó keresztbe fordulva állt meg a forgalmas úton.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/Bodnár Boglárka