Személyesen vezetheti majd a megtorlást a Moszkvában meglőtt tábornok

Vlagyimir Alekszejev altábornagy személyesen fogja végrehajtani megtorló hadműveletet végrehajtani az ellene elkövetett merénylet után, erről Jevgenyij Popov orosz parlamenti képviselő írt a Telegram-csatornáján – számolt be róla az EurAsia Daily.

Mint ismert – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – péntek reggel egy ismeretlen fegyveres tüzet nyitott Vlagyimir Alekszejev altábornagyra egy moszkvai lakóházban, akit ezután kórházba szállítottak.

Vlagyimir Alekszejev korábban az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetője volt, valamint őt bízták meg a Jevgenyij Prigozsinnal való tárgyalással a Wagner-csoport 2023-as felkelése idején.

Az illetékes hatóságok merényletkísérlet és fegyverkereskedelem címén vizsgálatot indítottak. Az ukrajnai háború kirobbanása óta Oroszországban több magas rangú katonai tisztségviselő lett merénylet áldozata. Moszkva ezekkel a támadásokkal Kijevet vádolta, így volt ez most is, miután Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elítélte a támadást, valamint kijelentette:

a merényletet szerinte Ukrajna rendelte meg.

Egyes esetekben az ukrán katonai hírszerzés el is ismerte felelősségét. Az orosz külügyi tárca vezetője egyúttal felvetette az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ) felelősségét is, Szergej Lavrov szerint

a Nyugat rákényszerítette az EBESZ-t, hogy „az Oroszország elleni hibrid háborút” szolgálja.

„Az EBESZ válságának okai egyértelműen a NATO és az Európai Unió tagállamainak lépéseiben keresendők. Ezek az országok már jóval az ukrajnai események előtt elkezdték saját érdekeik szolgálatába állítani a szervezetet, majd a különleges katonai művelet megkezdése után az Oroszország elleni hibrid háborúnak, illetve annak a nyílt fegyveres háborúnak a támogatását, amelyet országunk ellen az ukrán rezsim közreműködésével indítottak el” – jelentette ki a tárcavezető.

Az EurAsia Daily szerint Vlagyimir Alekszejev altábornagy időközben visszanyerte eszméletét a kórházban, valamint az orvosok szerint már túl van a közvetlen életveszélyen is. Az erről szóló értesüléseket kommentálva írt arról közösségi oldalán Jevgenyij Popov, az orosz Állami Duma képviselője, hogy reményei szerint majd Alekszejev vezetheti a megtorlást.

„Hála Istennek! Alekszejev tábornok saját maga fogja tervezni fog és végrehajtja a megtorló akciót”

– írta Jevgenyij Popov a Telegramon.

Kiemelt kép: Vlagyimir Alekszejev altábornagy (Fotó: Facebook)