Szabadnapján is intézkedett: betörőt fogott el egy vecsési körzeti megbízott – VIDEÓ

Szabadnapján kapta el a betörőt egy vecsési körzeti megbízott – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrhöz arról, hogy betörés van folyamatban a vecsési piac területén található egyik büfében. A körzeti megbízott – bár éppen pihenőnapját töltötte – azonnal a helyszínre sietett. Kiérkezésekor azt tapasztalta, hogy az elkövető még az épületben tartózkodik – közölte a Police.hu.

A rendőr haladéktalanul szolgálatba helyezte magát, majd intézkedést kezdett a 35 éves B. Ferenc ellen, akit a járőrök megérkezéséig a helyszínen visszatartott.

Az elkövető ittas állapotban volt, és a betörés során megsérült a feje, ezért a helyszínre érkező mentők ellátták, majd kórházba szállították. Az orvosi ellátást követően a rendőrök előállították a Dabasi Rendőrkapitányságra.

A rendőrség megállapította, hogy

a férfi két napon belül kétszer is betört ugyanabba a büfébe. Az első alkalommal váltópénzt vitt el a kasszából, másodszor pedig az ajtót berúgva jutott be az épületbe, amellyel mintegy tízezer forintos kárt okozott. Ezúttal is a kasszából vitt el készpénzt, amelyet a rendőrök megtaláltak nála.

A 35 éves férfit lopás és rongálás bűncselekményének gyanúja miatt hallgatták ki, az ügyben a Monori Rendőrkapitányság folytatja az eljárást.

