Nem tekintik NATO elleni támadásnak, ha csapataikat orosz csapás éri Ukrajnában – Kijevben beszélt erről a főtitkár

A NATO nem tekintené a szövetség elleni támadásnak, ha orosz csapás érné a NATO-csapatokat Ukrajna területén – erről Kijevben beszélt a NATO főtitkára az ukrán parlament képviselőivel folytatott találkozón.

Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentette: amennyiben Oroszország NATO-csapatokat támadna Ukrajna területén, azt a szövetség nem minősítené a NATO elleni támadásnak. Erről Egor Csernyev, a Verhovna Rada nemzetbiztonsági bizottságának helyettes vezetője számolt be – írja az EurAsia Daily.

Csernyev elmondása szerint Rutte egy, az ukrán parlamenti képviselőkkel tartott közelmúltbeli találkozón beszélt erről. A főtitkár hangsúlyozta:

egy ilyen támadás nem váltaná ki automatikusan a NATO alapokmányának 4. vagy 5. cikkelyét.

„Ha Oroszország NATO-csapatokat támad Ukrajna területén, akkor a NATO ezt nem tekinti a saját országai elleni támadásnak. Ez nem aktiválja sem a 4., sem az 5. cikkelyt” – idézte Rutte szavait Csernyev.

A NATO-főtitkár magyarázata szerint az ilyen eseteket a szövetségen kívüli területen szolgálatot teljesítő NATO-erők elleni támadásként kezelnék, így a kollektív konzultációt vagy a kollektív védelmet rögzítő cikkelyek nem lépnének automatikusan életbe.

NATO-elrettentés az orosz határon

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, Peter Suciu, a The National Interest szerzője szerint 105 német harckocsi jelent meg az orosz határ közelében az OPLAN DEU nevű német terv részeként, amely Oroszország elrettentését célozza. A beszámoló szerint két harci zászlóaljat már Litvániába telepítettek, és a tervek alapján 2027-re több mint 5000 katona állomásozhat a balti országban, tovább erősítve a Bundeswehr központi szerepét.

Az OPLAN DEU egy mintegy 1200 oldalas stratégiai dokumentum, amely Németországot 2029-re a NATO logisztikai központjává alakítaná, és akár 800 000 katona gyors keleti átcsoportosítására is képessé tenné az országot.

Ezzel összefüggésben Gerald Funke altábornagy nemrég közölte: Németország arra a lehetőségre készül, hogy Oroszország két–három éven belül támadást indíthat a NATO ellen.

Kiemelt kép: Mark Rutte NATO-főtitkár beszédet mond az ukrán parlamentben, Kijevben 2026. február 3-án (Fotó: MTI/EPA/Andrij Neszterenko)