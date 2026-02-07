Mi azért indulunk a választáson, hogy Magyarország továbbra se sodródhasson háborúba, Magyarországot továbbra se árasszák el a migránsok - jelentette ki Szijjártó Péter

Annyi válság, amennyi az elmúlt másfél-két évtizedben meggyötörte az emberiséget, korábban teljesen példátlannak számított – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a szombathelyi háborúellenes gyűlésen . Mint mondta, szembesülni kellett Európa teljes pénzügyi összeomlásával, az illegális migrációval, egy világjárvánnyal, majd egy testvérháborúval. Legyünk rá büszkék, hogy mi, magyarok mindig a helyes választ adtuk meg – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy folytatta, hogy a válság idején a legalacsonyabb adókat vezették be. A migrációs válság kezdetén lezárták a határt és megállították az illegális bevándorlást. Amikor kitört a világjárvány keletről vettek oltóanyagot, megcsinálták Európa leggyorsabb oltási kampányát és először nyitották újra a magyar gazdaságot. „Ezután jött a háború. Kiállunk a béke mellett és elértük, hogy Magyarország négy éve kimarad a szomszédban zajló háborúból” – fogalmazott, hozzátéve:

„Amíg mindenki válságról válságra bukdácsolt, addig mi a világ szájtátva nézi a magyar családtámogatási modellt. Mi mindig a magyar utat választottuk, mindig nemet mondtunk Brüsszelnek”.

„Akkor tudjuk megtartani a sikereket, ha Brüsszel nyomásgyakorlására határozott nemet mondunk” – emelte ki a miniszter, aki szerint Brüsszel csak úgy tud ezen változtatni, ha új kormányt „delegál” Magyarországra. Ez a formáció, amellyel meg akarják buktatni a kormányt, a Tisza, amelyet Brüsszel és Kijev támogat.

„Mi azért indulunk a választáson, hogy Magyarország továbbra se sodródhasson háborúba, Magyarországot továbbra se árasszák el a migránsok, hogy továbbra is legyen 13. és 14. havi nyugdíj”

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki szerint a kormánynak a és a kormánypártnak minden egyes nap az lesz a feladata, hogy ellenálljon Brüsszel nyomásának. Amíg Ursula von der Leyen lesz a „brüsszeli főnök”, addig minden egyes nap meg kell küzdenik. Szijjártó Péter szerint a Tisza az első napon igent mondana Brüsszelek.

Ez a választás a választókerületekben fog eldőlni, ezért ebből a vármegyéből három körzetet is meg kell nyernie a Fidesznek

– tért ki a választási esélyekre a miniszter, aki leszögezte, hogy nyerni kell áprilisban.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szombathelyen – Fotó: Facebook