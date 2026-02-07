Magyar Nemzet: választási kamuprogramot hirdet a Tisza

Szombaton Magyar Péter nyilvánosságra hozza a Tisza úgynevezett hivatalos programját. A dokumentum azonban kizárólag kampánycélokat szolgál, és a választók megtévesztésére készült. A háttérben ugyanis létezik egy másik, valódi kormányprogram is, amelyet Brüsszel elvárásai alapján állítottak össze.

Az elmúlt hónapokban napvilágra került nyilatkozatokból, kiszivárgott anyagokból és a párthoz kötődő szakértők megszólalásaiból egyértelműen kirajzolódik, mire készül a Tisza: a háborús politika támogatására, Ukrajna finanszírozására, jelentős adóemelésekre, a családtámogatások megvágására, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés megszüntetésére – közölte a Magyar Nemzet.

Brüsszel elvárása világos: a Tiszának be kell állnia a háborúpárti, ukránbarát politika mögé, és be kell hajtania a magyar emberektől az ehhez szükséges forrásokat. Ennek megfelelően Magyar Péterék két külön programmal dolgoznak: egy belső, valódi kormányprogrammal, valamint egy nyilvánosságnak szánt kampányanyaggal.

Ezt támasztotta alá Csercsa Balázs, a Tiszából kilépett szakértő is, aki több interjúban beszélt arról, hogy komoly ellentmondás van a párt valódi szándékai és a kifelé kommunikált program között. Elmondása szerint létezik egy hosszú távú, 2035-ig szóló konvergenciaprogram, miközben párhuzamosan készül egy választási kampányra szabott dokumentum. Megfogalmazása szerint a Tisza úgy akar választást nyerni, hogy mást mond a választóknak, mint amit ténylegesen végre akar hajtani.

Hasonló elszólás történt tavaly augusztusban Etyeken is, ahol Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke egy fórumon arról beszélt: a valódi terveikről nem beszélhetnek nyíltan, mert akkor megbuknának.

A háttérben egy klasszikus baloldali megszorítócsomag körvonalazódik, ismert baloldali közgazdászok és pénzügyi szakemberek közreműködésével. Ugyanaz a kör, amely korábban a Bokros- és Bajnai-féle megszorítások kidolgozásában is szerepet játszott.

A sajtóban megjelent információk szerint egy több száz oldalas gazdasági csomag készült, amely jelentős adóemeléseket és elvonásokat tartalmaz.

A tervek között szerepel az egykulcsos adórendszer megszüntetése, a családi adókedvezmények csökkentése, a vállalkozások jelentős megterhelése, új vagyonadók bevezetése, valamint a nyugdíjrendszer átalakítása is.

A Tisza politikája az energiaárak területén is radikális fordulatot hozna: az orosz energiahordozókról való gyors leválás és a rezsicsökkentés eltörlése súlyosan veszélyeztetné a családok anyagi biztonságát és az ország energiaellátását.

Mindez egyetlen irányba mutat: a terhek áthárítására a magyar emberekre, miközben Brüsszel elvárásait hajtják végre. Ezért nem beszélnek nyíltan a valódi terveikről, és ezért mutatnak most egy kampányra szabott programot. A döntés azonban a választók kezében lesz április 12-én.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)