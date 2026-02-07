Kövér László: A családok csak a nemzetben tudják kiteljesíteni erejüket

A családok erejüket csak a nemzetben tudják kiteljesíteni, a nemzet pedig csak általuk képes egy független és cselekvőképes állam megalkotására és fenntartására - mondta az Országgyűlés elnöke szombaton az Országházban, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) XII. családi napján.

Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott: a család szövetség egy életre, és azon is túl, „mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik.”

„Az élet mindenek felett értékes”

– hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: a családok az életet szolgálják, „nem tökéletesen, de a lehető legjobban.”

„Ez pedig az ég alatt, itt a földön, a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet”

– értékelt Kövér László.

„Napjainkban a nagyvilágban és Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon nemcsak jövőt, hanem sorsot is választunk” – hívta fel a figyelmet a házelnök.

Kiemelt kép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)