Kövér László: A családok csak a nemzetben tudják kiteljesíteni erejüket

Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott: a család szövetség egy életre, és azon is túl, „mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik.”
„Az élet mindenek felett értékes”
– hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: a családok az életet szolgálják, „nem tökéletesen, de a lehető legjobban.”
„Ez pedig az ég alatt, itt a földön, a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet”
– értékelt Kövér László.
„Napjainkban a nagyvilágban és Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon nemcsak jövőt, hanem sorsot is választunk” – hívta fel a figyelmet a házelnök.
Kiemelt kép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)