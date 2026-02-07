Kocsis Máté: A Tisza választási kamuprogramot hirdetett

A Tisza választási kamuprogramot hirdetett. A valódi programjukat Brüsszelből kapják, abban a háború támogatása, Ukrajna finanszírozása, adóemelések, az orosz energia kivezetése és a rezsicsökkentés eltörlése szerepel – közölte a Fidesz frakcióvezetője szombaton a Facebook-oldalán.

Kocsis Máté emlékeztetett: saját maguk vallották be, hogy a választások előtt megpróbálják eltitkolni a valódi programjukat, mert ha kiderülne, megbuknának. „Kétszínűség, amit csinálnak” – fogalmazott.

A poszthoz feltöltött videóban többen megszólalnak. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta: „nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a róla lejátszott felvételen annyit mondott, hogy „erről most még nem szeretnék beszélni”.

Tarr Zoltán arról is beszél, hogy „ma a ne azt várjátok, hogy elétek tárunk egy kész kormányprogramot”. Hozzátette: nem fognak az emberek elé tárni ilyet, „mert nem mi csináljuk”.

A videóban elhangzott: mert a Tisza Párt valódi programját Brüsszelben rakták össze.

Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi szakpolitikusa a videóban azt mondta, hogy azért cserébe, „amit ilyen támogatást az Európai Néppárt adott a Tiszának”, végre kell hajtani az Európai Néppárt irányvonalához tartozó programelemeket.

A videóban elhangzott, hogy Brüsszel világossá is tette az elvárásait, majd Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hallható, amely szerint : Európának harcolnia kell!

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője azt mondta: az Európai Néppártnál ők minden eszközükkel és minden erejükkel támogatják Ukrajnát.

Majd újra Ursula von der Leyen beszél, aki azt mondta: ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól!

A videóban elhangzik az is, hogy a tiszások pedig ukrán zászlós pólóban „tapsikolnak” és végrehajtják az utasításokat.

Csercsa Balázs ezt követően a videóban azt mondta: és akkor a Tisza Párt közösségének a nagy része arra szavazott, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozását támogatni kell.

Magyar Péter a videóban azt állította, hogy a rezsicsökkentés is egy „humbug”.

Dálnoki Áron, a Tisza Párt programírója az szja-ról azt mondta: „aki azt mondja, hogy progresszív, az tartsa fel a kezét!” – majd feltartotta a kezét.

Magyar Péter azt is ígérte a felvétel szerint, hogy megszüntetik az orosz energiafüggőséget.

„Ne felejtsük. Magyar Péter valódi programja Ukrajna és a háború támogatása, a rezsicsökkentés eltörlése, az olcsó orosz energia kitiltása, és az adóemelés – hangzott el a videóban.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője – Fotó: hirado.hu