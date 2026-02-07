Február 19-én találkozik Orbán Viktor és Donald Trump a Béketanács alakuló ülésén

Az Egyesült Államok február 19-én Washingtonban tartja meg a Béketanács első munkatalálkozóját, amelynek célja a Gázai övezet újjáépítéséhez szükséges pénzügyi források előteremtése. A tanácskozásra 26 ország kapott meghívást, az időpont pedig egybeesik Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatásával, valamint a ramadán kezdetével, ami több muszlim vezető részvételét is megnehezítheti. Orbán Viktor Washingtonban találkozik az USA elnökével.

Az amerikai kormány több milliárd dollár összegyűjtését tervezi a gázai újjáépítés elindításához, ugyanakkor számos ország továbbra is bizonytalan a részvételt illetően – közölte a The Times Of Israel.

Ennek oka, hogy

nem látni biztosítékot a Hamász lefegyverzésére, Izrael teljes kivonulására, valamint arra, hogy ki és milyen formában irányítaná Gázát a háború után.

Bár Egyiptom, Katar és Törökország hónapok óta egyeztet a Hamásszal egy fokozatos lefegyverzési folyamatról, hivatalos javaslat eddig nem született, és Izrael nem támogatja az elhúzódó megoldást.

A Hamászt leváltani hivatott Gázai Nemzeti Igazgatási Bizottság eddig nem tudott belépni az övezetbe. A Béke Tanács gázai megbízottja, Nickolay Mladenov azon dolgozik, hogy a humanitárius helyzet enyhítésével megteremtse az új vezetés legitimitását, ám az izraeli kormány csak életmentő segélyek beengedését engedélyezné azokon a területeken, ahol még Hamász-jelenlét van.

Ezeken a területeken él Gáza csaknem teljes, mintegy kétmilliós lakossága.

Benjamin Netanjahu február 18. és 22. között Washingtonban tartózkodik, és diplomáciai források szerint aligha hagyhatja ki a Béketanács ülését, mivel az az amerikai elnök megsértésének számítana. Donald Trump és az izraeli miniszterelnök egy nappal a tanácskozás előtt, február 18-án találkoznak a Fehér Házban.

Ahogy már korábban a hirado.hu közölte,

Orbán Viktor miniszterelnök január 22-én Davosban aláírta a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött Béketanács alapító okiratát.

A dokumentumot összesen tizenkilenc állam- és kormányfő látta el kézjegyével. Trump az aláíráskor személyesen méltatta a magyar kormányfőt, és hangsúlyozta, hogy az új testület az ENSZ-szel együttműködve kíván fellépni a globális béke érdekében. Orbán Viktor közlése szerint Magyarország azért csatlakozott az alapítókhoz, mert a fejlődéshez és a biztonsághoz békére van szükség.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök és Prabowo Subianto indonéz államfő (b-j) az amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)